Księżna Kate gawędziła z królową małżonka Camillą, oddając hołd księżnej Dianie

17 września w Pałacu Buckingham zorganizowano lunch z przedstawicielami państw należących do Wspólnoty Narodów. To kolejne z wydarzeń poprzedzających ostatnie pożegnanie królowej Elżbiety II, które pogrzeb odbędzie się już 19 września. Księżna Kate pojawiła się na spotkaniu w czarnej sukni, a na jej nadgarstku zauważono bransoletkę z pereł należącą do księżnej Diany.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

Księżna Kate gawędzi z królową małżonką Camillą. Takie łączą je relacje

Księżna Kate oddała hołd Dianie. Na uroczysty lunch założyła bransoletkę, którą Lady Di nosiła w 1989 roku

Po śmierci królowej Elżbiety II potomkowie monarchini otrzymali nowe tytuły. Księżna Kate została księżną Walii, tak jak kiedyś Diana. Z tego tytułu mogła korzystać także Camilla, która została żoną obecnego króla w 2005 roku. Królowa małżonka zrezygnowała jednak z tego przydomka, bo kojarzony był głównie z Dianą.

Podczas uroczystego lunchu w Pałacu Buckingham księżna Kate została sfotografowana w trakcie serdecznej rozmowy z królową małżonką Camillą. W trakcie spotkania księżna Walii pojawiła się w długiej czarnej sukni i wysokich szpilkach. Kate wyglądała bardzo dostojnie i elegancko. Na nadgarstku księżnej dostrzeżono biżuterię należącą kiedyś do Diany. To trzyrzędowa bransoletka z pereł, którą Kate skompletowała z perłowym naszyjnikiem i kolczykami w kształcie kropli. Bransoletka została przekazana księciu Williamowi po śmierci jego matki, a teraz należy do Kate.

Perłowa bransoletka ze szkatułki z biżuterią Lady Di to dzieło brytyjskiego jubilera Nigela Milne'a z 1988 roku. Dianę widziano tą bransoletką rok później, kiedy razem z Karolem odwiedzili Hongkong.

Księżna Kate i królowa małżonka Camilla fot. easnews.pl

Więcej zdjęć księżnej Kate znajdziesz w galerii na górze strony.

To nie pierwszy raz, kiedy księżna Kate pokazuje się w biżuterii należącej do zmarłej teściowej. Podczas uroczystej procesji z trumną królowej Elżbiety II księżna Walii pojawiła się w kolczykach także należących kiedyś do Diany. Kolczyki z perłami, które założyła, zostały podarowane Dianie przed jej ślubem z Karolem w 1981 roku. Księżna Diana w kolczykach pokazała się m.in. podczas tournée po Stanach Zjednoczonych w 1985 roku, albo też podczas imprezy Vanity Fair w 1994 roku w Londynie.

Księżna Kate także przerabiała biżuterię Diany, aby dopasować ją do swoich preferencji, czym nie raz wywołała oburzenie wśród fanów zmarłej księżnej.

Książę William złożył ojcu ważną obietnicę

Zobacz też: Wydało się, czy dzieci księżnej Kate i księcia Williama pojawią się na pogrzebie królowej