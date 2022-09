Książę William i księżna Kate poznali się w 2002 roku na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji. William po raz pierwszy spotkał przyszłą żonę podczas studenckiego pokazu mody, gdzie Kate przechadzała się po wybiegu w przezroczystej sukience z cienkiej tkaniny.

Najpierw zostali przyjaciółmi, a po jakimś czasie ich znajomość przerodziła się w coś poważniejszego. Osiem lat później para się zaręczyła, a w 2011 roku Wielka Brytania z zapartym tchem śledziła transmisję z ich bajecznego ślubu. Jak się okazuje, zanim książę trafił na swoją wyśnioną księżniczkę, długo poszukiwał tej jedynej. Zobaczcie, z kim się spotykał.

Rose Farquhar

Rose Farquhar fot. eastnews.pl

Z Rose Farquar William znał się od dzieciństwa. To właśnie tę dziewczynę uznaje się za pierwszą prawdziwą miłość księcia. Kobieta jest obecnie piosenkarką country. W 2006 roku wzięła udział w przesłuchaniach do brytyjskiej edycji programu "The Voice", ale nie osiągnęła większego sukcesu. Rose i William są nadal dobrymi przyjaciółmi. Farquar została także zaproszona na ślub monarchy.

Davina Duckworth-Chad

Znajomość księcia Williama i Daviny rozpoczęła się w późnych latach 90. Kobieta została zaproszona przez księcia na rejs jachtem dookoła Morza Egejskiego. Ponieważ żeglarstwo było jej wielką pasją, zgodziła się mu towarzyszyć. Ich relacja nie trwała jednak długo. Co ciekawe, Davina Duckworth-Chad była spokrewniona z księżną Dianą. Kobieta była kuzynką drugiego stopnia tragicznie zmarłej księżnej.

Jessica Craig

Jessica Craig z księciem spotykała się w latach 2000-2001. Ten związek przeszedł do historii jako "afrykański romans". Uczucie między nimi pojawiło się, gdy monarcha przebywał w luksusowej posiadłości jej ojca w Kenii. Para odbyła nawet wtedy "udawane zaręczyny". Po latach William pojawił się na jej ślubie, a ona także została zaproszona na jego ślub z Kate. To wywołało spore poruszenie w brytyjskiej prasie. Obydwa małżeństwa pozostają do dziś w przyjaznych stosunkach.

Natalie Hicks-Lobbecke

William i Natalie poznali się w 2001 roku w klubie polo (Beaufort Polo Club). Hicks-Lobbecke jest córką oficera armii i żoną przedsiębiorcy Eda Milbanka. Kobieta w przeszłości była konsultantem do spraw bezpieczeństwa w Iraku, włada biegle francuskim i niemieckim oraz prowadzi firmę w Czarnogórze.

Olivia Hunt

Olivia Hunt fot. eastnews.pl

Książę William poznał Olivię Hunt jeszcze w szkole. Para spędzała razem dużo czasu w klubie The Cumberland w Edynburgu. Najstarszy syn księżnej Diany zainteresował się Olivią na uniwersytecie, zanim jeszcze poznał Kate. Kobieta nadal utrzymuje z nim dobre relacje, dostała nawet zaproszenie na ślub i spędziła z parą kilka dni na nartach.

Arabella Musgrave

Arabella spotykała się z Williamem, zanim zaczął naukę w St. Andrews School, gdzie poznał swoją obecną ukochaną. Para poznała się przez wspólnego przyjaciela Vana Cutsemsa. Związek rozpadł się ze względu na wyjazd księcia do szkoły - chcieli uniknąć relacji na odległość. Niedawno kobieta zainteresowała się światem mody i pracowała m.in. jako PR-owiec Gucci. Co ciekawe, Arabella poślubiła przyjaciela księcia Karola, Jamesa Tollemache.

