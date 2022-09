Najmłodszy wnuk Elżbiety II stał przy trumnie babci podczas czuwania. Smutny widok

Wnuki królowej Elżbiety II stało wokół trumny w Westminster Hall podczas czuwania w sobotni wieczór. Wśród dorosłych książąt i księżniczek, znalazł się 14-letni James, wicehrabia Severn - syn księcia Edwarda i Zofii Wessex. 14-latek uczestniczył w podniosłym wydarzeniu, jednak widać było, że przeżywa to mocno.

Najmłodszy wnuk królowej Elżbiety II odbywał wartę przy trumnie monarchini

Do czasu śmierci Elżbiety II wicehrabia Severn żył z dala od blasku fleszy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawił się na kilku ważnych imprezach, takich jak Igrzyska Wspólnoty Narodów czy obchody Platynowego Jubileuszu Królowej. W sobotni wieczór nastoletni wicehrabia dołączył także do starszej siostry lady Louise Windsor oraz kuzynów księcia Williama i księcia Harry'ego, aby wziąć udział w przejmującym i wzruszającym czuwaniu przy trumnie zmarłej monarchini. Oprócz nich w wydarzeniu wzięli udział pozostali wnukowie: Peter Phillips, Zara Tindall, księżniczka Beatrice i księżniczka Eugenie. Wicehrabia James stał przy trumnie babci z pochyloną głową w czasie, kiedy odwiedzający oddawali hołd.

W tym czasie w Westminster Hall byli obecni także rodzice chłopca. Hrabina Wesseksu ze łzami w oczach dumnie obserwowała dzieci. Wiadomo, że nie najlepiej znosi śmierć monarchini, ponieważ były bardzo blisko i darzyły się ogromną sympatią.

James, wicehrabia Severn Fot. AP

Kim jest najmłodszy wnuk Elżbiety II?

James, wicehrabia Severn, urodził się w grudniu 2007 roku. Jego pełne imię to James Alexander Philip Theo. Imię Philip to ukłon w stronę zmarłego dziadka, księcia Filipa. W momencie narodzin był ósmy w kolejce do tronu, teraz przesunął się na 14. miejsce. Chłopiec kontynuuje naukę w szkole blisko rodzinnego domu w Bagshot Park. Zarówno James, jak i siostra Louise byli często określani jako jedni z ulubionych wnuków królowej. Łączyły ich bardzo bliskie relacje. Co roku spędzali część wakacji z monarchinią w zamku Balmoral.

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek 19 września 2022 roku o 12:00 czasu polskiego.



