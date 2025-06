Królowa Elżbieta II była fanką polskiego pogodynka. "Niemal jak zadurzenie"

Jak się okazuje, królowa Elżbieta II doceniła talent i osobowość polskiego dziennikarza. Chodzi o Tomasza Schafernakera, który od lat pracuje w stacji BBC Weather. Meteorolog miał być ulubieńcem monarchini, która oglądała go na szklanym ekranie bardzo regularnie.

Królowa Elżbieta II "zadurzona" w dziennikarzu

Monarchini była wielbicielką prognozy pogody w stacji BBC. Szczególnie zauroczona była tym programem, gdy prowadził go Tomasz Schafernaker. 46-latek jest Polakiem, a królowa miała być nim wręcz zauroczona! - To było niemal jak zadurzenie. Zawsze chciała oglądać prognozę pogody, jeżeli on ją prowadził na antenie. Rozbawiało ją, gdy wymawiano jego nazwisko i uwielbiała go oglądać - zdradziła osoba z bliskiego otoczenia królowej w rozmowie z Daily Mail.

Schafernaker urodził się w Gdańsku. Tam się wychowywał, ale na późniejszych etapach edukacji przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem Uniwersytetu Reading w Berkshire, gdzie ukończył meteorologię. Od 2006 roku pracuje dla stacji BBC. Jego kariera nabrała rozpędu w czasie lockdownu, wtedy jego wrodzony luz przyniósł mu rzeszę fanów i został uznany za najpopularniejszego prezentera pogody w Wielkiej Brytanii. Bardzo głośno o nim było również po wpadce, którą zaliczył na antenie. Polak myślał, że jest już poza kamerą i w trakcie delikatnej sprzeczki z innym dziennikarzem pokazał mu środkowy palec.

Dziennikarz z Polski zwrócił uwagę królowej Elżbiety. Co o nim wiadomo?

Meteorologa na oficjalnym koncie na Instagramie obserwuje ponad 58 tys. Polaków i Brytyjczyków. Dzieli się on nie tylko nowinkami ze swojej pracy, ale także i największą pasją. Okazuje się, że Schafernaker ma duszę artysty. Maluje obrazy, a także udostępnia tzw. sztukę cyfrową.