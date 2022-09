W sobotę, 17 września, odbył się Bal Fundacji TVN. Organizatorzy w tym roku postawili sobie za cel wsparcie budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd z pierwszych stron gazet. Na czerwonym dywanie pojawiła się między innymi Grażyna Torbicka z mężem. Od stylizacji dziennikarki nie sposób było odwrócić wzrok.

Grażyna Torbicka lśniła u boku męża na Balu Fundacji TVN

Grażyna Torbicka jest dziennikarką, która dla polskiej kultury zrobiła więcej niż duża część popularnych aktorek i piosenkarek. Jej program "Kocham Kino", w którym opowiadała o sztuce filmowej, był jednym z najważniejszych w rodzimej branży. Obecnie w TVN prowadzi autorską audycję "Grażyna Torbicka zaprasza", w której rozmawia z aktorami i twórcami filmowymi. Gwiazda rzadko opowiada o życiu prywatnym z mediami. Wiadomo jednak, że od 1981 roku jest żoną Adama Torbickiego. Teraz pokazała się u jego boku na Balu Fundacji TVN.

Grażyna i Adam Trobiccy EastNews

Grażyna Torbicka miała na sobie bordową suknię zakrywającą buty. Do kreacji gwiazda dopasowała brązowy pasek. Stylizację uzupełniła o bransoletkę, delikatny makijaż i szeroki uśmiech. Dziennikarka prezentowała się znakomicie. Towarzyszył jej mąż, który postawił na klasyczny czarny garnitur i muszkę.

Grażyna Torbicka nie chce rozmawiać o powiększeniu rodziny

Grażyna i Andrzej Torbiccy nie mają dzieci. Co jakiś czas słyszą pytania, dlaczego się na nie nie zdecydowali. Dziennikarka swego czasu stwierdziła jednak, że jest to bardzo prywatna i delikatna sprawa, do której nie ma zamiaru się publicznie ustosunkowywać. W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć pary i innych gwiazd z Balu Fundacji TVN.

