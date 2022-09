Na doroczny Bal Fundacji TVN-u zaproszone zostały osoby, które od lat z nią współpracują i wspierają podopiecznych stacji. Wśród gwiazd, które tego wieczoru brylowały na czerwonym dywanie, mogliśmy zobaczyć Agnieszkę Woźniak-Starak, Małgorzatę Sochę, Paulinę Krupińską, a także nowych prowadzących "Dzień dobry TVN" - Małgorzatę Rozenek i Krzysztofa Skórzyński. Na ściance pojawili się również Robert Korzeniowski i jego żona c.

Robert Korzeniowski i Justyna Sobala na Balu Fundacji TVN. Sportowiec czule obejmował żonę

Para z uśmiechem na ustach pozowała do zdjęć. Robert Korzeniowski na Bal Fundacji TVN włożył elegancki czarny garnitur, do którego dobrał białą koszulę i muszkę. Żona mistrza olimpijskiego na tę uroczystość wybrała dwukolorową suknię. Góra kreacji w odcieniu złota wykonana została z koronki, a czarna lekko rozkloszowana spódnica z lejącego materiału. Całość uzupełniła niewielką torebkę i balerinami. Jeżeli chodzi o makijaż, to Justyna Sobala postawiła na podkreślone czerwoną szminką usta i mocniejszy makijaż oczu.

Bal Fundacji TVN TRICOLORS EAST NEWS pobrane 17.09.2022

Historia związku Roberta Korzeniowskiego i Justyny Sobali

Roberta Korzeniowskiego i Justynę Sobalę połączyło zamiłowanie do sportu. Poznali się w 2018 roku w klubie, gdzie obecna partnerka chodziarza zgłosiła się, aby przygotować się do półmaratonu. Wspólna pasja i wiele godzin spędzonych na treningach przerodziło się w uczucie i w listopadzie 2019 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Obecnie wspólnie prowadzą klub lekkoatletyczny Roberta Korzeniowskiego. Więcej ich wspólnych zdjęć znajdziecie w naszej galerii.