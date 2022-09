17 września 2022 roku odbył się Bal Fundacji TVN. W tym roku wydarzenie ma na celu wsparcie budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Ten szczytny cel zgromadził na Torze Służewiec całą śmietankę polskich celebrytów, w tym wiele gwiazd stacji. Wśród obecnych mogliśmy dostrzec m.in. Izabelę Janachowską z mężem, Małgorzatę Sochę, Cezarego i Edytę Pazurów, a także prowadzących "Dzień dobry TVN": np. Agnieszkę Woźniak-Starak, Paulinę Krupińską, Małgorzatę Rozenek oraz Annę Kalczyńską. Niestety prezenterka nie zachwyciła swoją stylizacją, coś ewidentnie w niej nie grało.

Anna Kalczyńska zrobiła krzywdę sylwetce na Balu Fundacji TVN

Wiele gwiazd podczas tegorocznego balu postawiło na niezawodną czerń, a także efektowne "naked dress". Niektórzy zastanawiali się, na jaką kreację postawi Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca "DDTVN". Nie zawiodła. Z pewnością o jej kreacji będzie się mówiło jeszcze długo. Była dość oryginalna. Zdecydowanie w pamięci pozostanie także suknia Anny Kalczyńskiej. Niestety nie należała do najbardziej udanych.

Anna Kalczyńska postawiła na srebrny total look. Choć mogłoby się to wydawać nudne, to wbrew pozorom bardzo dużo się dzieje w tej stylizacji. Mamy błysk, podwójne rozcięcie, bufiaste, długie rękawy ze ściągaczami, ale również odsłonięte ramiona i bardzo głęboki dekolt. Suknia dziennikarki wiązana jest na szyi, a szerokie pasma łączą się z rękawami. Ciekawiej jest jednak na dole. Spódnica ma dwa głębokie rozcięcia z przodu, przez co nogi prezenterki wyglądają krzywo i dziwnie.

Anna Kalczyńska Fot. East News

Do sukni Kalczyńska dobrała świecące sandałki zapinane na kostce i kopertówkę. Na palcach znalazły się pierścionki, a w uszach miała wkręcane kolczyki. Włosy związała.

