Aleksandra Żebrowska, będąc w ciąży, na bieżąco pokazywała w sieci przygotowania do powitania na świecie kolejnej pociechy. Również po porodzie nie zwolniła tempa i regularnie publikuje posty i relacje, w których dzieli się z internautami przemyśleniami na temat macierzyństwa. Niedawno wróciła wspomnieniami do dni, w których pakowała się do szpitala i zaprezentowała, co ze sobą zabrała. Zawartość walizki może zaskoczyć.

Zobacz wideo Ola Żebrowska świętuje urodziny Michała Żebrowskiego

Aleksandra Żebrowska pokazała walizkę, którą zabrała do szpitala. Organizacja godna "Perfekcyjnej pani domu"

W opublikowanej na Instagramie relacji Aleksandra Żebrowska zapytała internautów, czy chcieliby zobaczyć, co spakowała do szpitala. Nie czekając jednak zbyt długo na odpowiedzi, postanowiła zaprezentować zawartość walizki.

Tak ładnie mi to wyszło, że pokażę niezależnie od wyniku sondy - napisała.

Do wpisu dodała zdjęcie, na którym widać, że była świetnie przygotowana i zabrała ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy.

Aleksandra Żebrowska Instagram/@olazebrowska

Oprócz trzech koszul, kilku t-shirtów wzięła także ciepłe skarpety. W dalszej części relacji wyjaśniła, dlaczego pomimo wysokiej temperatury na zewnątrz spakowała je do walizki.

Tuż po porodzie było mi strasznie zimno, mimo że była to końcówka lipca i na zewnątrz były upały. Skarpety, które służą też jako kapcie, przydają się tak bardzo, jak kanapki.

Aleksandra Żebrowska Instagram/@olazebrowska

Wiadomo również, że celebrytka zamiast klasycznego szlafroka miała kardigan.

Coś, czym można się okryć najlepiej z kieszeniami i najlepiej nie za grube. Mimo iż nawet latem po porodzie może być zimno to potem - nawet zimą - jest nagle gorąco. I tak na zmianę.

Żebrowska pokazała także zawartość kosmetyczki. W naszej galerii możecie między innymi zobaczyć, na jakie kosmetyki postawiła w tamtym czasie.

