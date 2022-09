Bal Fundacji TVN to ogromne wydarzenie, w którym uczestniczą największe gwiazdy stacji i nie tylko. Jest to także bardzo ważny wieczór dla podopiecznych Fundacji TVN "Nie jesteś sam". 17 września 2022 roku w Warszawie na Torze Służewiec po raz kolejny odbywa się to ważne wydarzenie.

Bal fundacji TVN. Małgorzata Rozenek kompletnie zaszalała z kreacją

Bal Fundacji TVN. Gwiazdy na czerwonym dywanie

W sobotni wieczór na czerwonym dywanie pojawią się największe gwiazdy stacji TVN. Już od wczoraj celebryci na Instagramie relacjonują, jak przygotowują się do tego wydarzenia. Dorota Szelągowska pokazała dzień wcześniej, jaką suknię wybrała na ten wieczór. Padło na długą kreację od Macieja Zienia. Odwiedziła także fryzjera. Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła, jaki makijaż zaprezentuje na balu. Również Edyta Pazura pochwaliła się przygotowaniami z fotela kosmetycznego.

Agnieszka Woźniak-Starak

Gospodyni "Dzień dobry TVN" jak zwykle zachwyciła na ściance. Wybrała nietypową kreację, która nie u każdego by się sprawdziła. Na niej wszystko wygląda bosko! Gwiazda postawiła na kreację w stylu "naked dress" z półgolfem i odznaczającym się gorsetem. Suknia ma długie rękawy i sięga do ziemi, jednak jeden szczegół wynosi ją na wyższy poziom. To dziura na udzie, która odsłania krótką, białą, ażurową spódniczkę. Woźniak Starak postawiła na rozpuszczone, pofalowane włosy i duże kolczyki. W ręku trzyma srebrną torebkę.

Agnieszka Woźniak-Starak Fot. East News

Natasza Urbańska

Gwiazda na tę uroczystość wybrała iście balową kreację. Postawiła na długą suknię z jednym asymetrycznym ramiączkiem. Dół ma głębokie rozcięcie na nodze i tren. Kreacja również jest w stylu "naked dress" i zdobią je koraliki. Do tak efektownej stylizacji piosenkarka wybrała sandałki z cienkimi paskami i kolczyki. Urbańska upięła włosy w wysokiego koka.

Natasza Urbańska Fot. East News

