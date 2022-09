Rodzina królewska spełnia swoje obowiązki związane ze zbliżającym się ostatnim pożegnaniem królowej Elżbiety II. W sobotnie południe księżna Kate i królowa małżonka Camilla wspierały mężów w trakcie uroczystego spotkania z przedstawicielami państw Wspólnoty Narodów.

Księżna Kate i książę William dołączyli do króla Karola III i jego małżonki w Pałacu Buckingham. Wśród gości w sobotnie południe pojawili się generalni gubernatorzy z krajów należących do Wspólnoty Narodów m.in. Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Bahamów, Belize, Grenady czy Papui Nowej Gwinei. Księżna Kate ubrana była w czarną długą suknię, do której dobrała biżuterię z pereł.

Księżna Kate w trakcie spotkania nie tylko rozmawiała z zaproszonymi gości, ale też znalazła czas na pogawędkę z królową małżonką Camillą. Nie dało się ukryć, że panie doskonale czuły się w swoim towarzystwie. Kiedy rozmawiały, serdecznie się do siebie uśmiechały i widać było, że wzajemnie się wspierają.

Po śmierci królowej Elżbiety, potomkowie monarchini otrzymali nowe tytuły. Księżna Kate, tak jak kiedyś Diana, została księżną Walii. Co ciekawe Camilla, która została żoną obecnego króla w 2005 roku, także mogła być tak nazywana, ale nie chciała korzystać z tego przydomku. Dlaczego? Bo kojarzony był głównie z Dianą. Z tego względu oficjalnie tytułowano ją jako księżną Kornwalii.

