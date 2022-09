Cameron Diaz należała do największych gwiazd Hollywood. Odkąd pojawiła się w filmie "Maska" u boku Jima Careya była rozchwytywana w branży. Pomimo ogromnej popularności, w 2014 roku zdecydowała się zakończyć karierę. Aktorka skupiła się na rodzinie, napisała też kilka książek o samoakceptacji i zdrowiu. Niedawno zajęła się także produkcją win. Razem ze znajomą założyła własną markę "Avaline", której ideą jest produkowanie trunków o czystym i przejrzystym składzie. To już kolejna osoba z celebryckiego świata, która zajęła się branżą związaną z alkoholem. Własną markę ma m.in. Kendall Jenner, która zajęła się produkcją tequili.

Wygląda na to, że Cameron Diaz zatęskniła za wielkim ekranem, bo niedługo zobaczymy ją w nowej produkcji. W czerwcu Jamie Foxx opublikował nagranie z rozmowy telefonicznej z Diaz, w której udział wziął także Tom Brady. Futbolista ogłosił kiedyś koniec kariery i przejście na emeryturę, na której wytrzymał zaledwie 40 dni. Jamie Foxx żartobliwie stwierdził w rozmowie, że jest wyjątkowo skuteczny w kończeniu emerytur i tak właśnie ogłosił powrót aktorki na scenę. Nagranie wywołało prawdziwą burzę w internecie i fani aktorki oszaleli, słysząc tak dobre wieści. Jak Cameron Diaz radzi sobie po powrocie? Zdradziła kilka szczegółów w jednym z ostatnich wywiadów.

Cameron Diaz po odejściu z aktorstwa zrezygnowała z mycia twarzy

Cameron Diaz kończy aktorską emeryturę i wraca do grania

Cameron Diaz zaskoczyła fanów niespodziewaną wizytą w talk-show Jimmy'ego Fallona, gdzie pojawiła się w ostatni piątek i opowiedziała o powrocie na scenę i filmie, w którym wkrótce zagra razem z Jamiem Foxxem. Aktorzy mieli już okazję współpracować przy kilku projektach, więc doskonale się znają. W 2014 roku zagrali w filmie komediowym "Annie", kilka lat wcześniej w 1999 roku, wystąpili w "Męskiej grze". Aktorka wypowiadała się o koledze w samych superlatywach.

Jamie jest wspaniały! Łatwo się z nim współpracuje, jest profesjonalny i niesamowicie utalentowany. Możliwość pracy z nim będzie świetną zabawą - powiedziała w wywiadzie.

To właśnie długoletnia znajomość z aktorem sprawiała, że Diaz dała się skutecznie przekonać do powrotu przed kamerę. Para pojawi się w filmie "Back in Action" realizowanym przez platformę streamingową Netflix. Diaz przyznała, że 54-letni Foxx za kulisami to wulkan energii. Aktor nie tylko jest jej partnerem na planie, ale jest też producentem wykonawczym filmu.

Zapytana o to, jak poradzi sobie po tak długiej przerwie, wyznała, że aktorstwo można porównać do jazdy na rowerze.

To trochę jak pamięć mięśniowa. Robiłam to tak długo, że teraz po prostu do tego wróciłam. Oczywiście jest trochę inaczej - wyznała.

W jednym z ostatnich wywiadów Jamie Foxx zachwycał się talentem Cameron Diaz. Zapytany o to, jak przekonał koleżankę do udziału w projekcie i powrotu z aktorskiej emerytury, wyznał, że po prostu zaproponował jej dobrą zabawę i ostatecznie właśnie to ją przekonało.

