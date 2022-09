Za nami pierwsze odcinki nowego programu "Operacja aranżacja". W formacie TVP Katarzyna Cichopek odwiedza rodziny, które marzą o odmienianiu swoich domów. Celebrytka nie jest sama, może liczyć na Jonatana Kilczewskiego, z którym doskonale się dogaduje. Właśnie to potwierdziła, udostępniając wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

"Pytanie na śniadanie". Ida Nowakowska zalała się łzami

Katarzyna Cichopek pozuje z nowym partnerem telewizyjnym

Jedna z najjaśniejszych gwiazd Telewizji Polskiej podzieliła się na Instagramie fotografią, na której szeroko uśmiechnięta zaprezentowała się u boku Jonatana Kilczewskiego. Do postu dołączyła obszerny opis, w którym wyznała, że bardzo lubi telewizyjnego partnera, ale to nie on jest dla niej najważniejszy.

Praca z Jonatanem to czysta przyjemność. Dziś zakończyliśmy zdjęcia do kolejnego odcinka. Metamorfoza wnętrza przeszła moje najśmielsze oczekiwania, ale to, co liczy się dla mnie najbardziej, to uśmiech naszych bohaterów. Finały odcinków to mój ulubiony fragment programu, kiedy widzę łzy wzruszenia uczestników naszego programu.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci prześcigają się w składaniu komplementów aktorce.

Kasiu wyglądasz przepięknie.

Coś wesoło na tym planie, aż czekam na program.

Ładna para.

Nowym zdjęciem podzielił się także Marcin Hakiel. Tancerz pokazał na InstaStoiries, jak razem z kobietą spędził romantyczny wieczór przy ognisku. Na jednym z kadrów czule trzyma jej rękę.

Marcin Hakiel na randce Fot. marcinhakiel/Instagram

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, według których Katarzyna Cichopek również znalazła nową miłość. Wybrankiem jej serca miał być Maciej Kurzajewski.

