Anna Komorowska rzadko opowiada o życiu prywatnym. Wyjątek zrobiła jednak w rozmowie z Aleksandrą Szarłat, autorką książki "Pierwsze damy III Rzeczpospolitej". Żona Bronisława Komorowskiego zdradziła, że została niemiło potraktowana przez osoby pracujące w rejestracji u ortodonty. Przeproszono ją, gdy dokładnie wyjaśniła, o co chodzi.

Anna Komorowska o szokującej sytuacji, jaka spotkała ją u lekarza: Co to za matka

Anna i Bronisław Komorowscy doczekali się pięciorga dzieci: trzech córek i dwóch synów. Była pierwsza dama skupiła się głównie na ich wychowaniu i prowadzeniu domu. Na łamach książki "Pierwsze damy III Rzeczpospolitej" wróciła wspomnieniami do sytuacji, jaka przydarzyła jej się, gdy z jedną z pociech poszła do ortodonty. Słowa, które usłyszała od pań pracujących w rejestracji, nie należały do najmilszych.

Poszłam kiedyś z jedną z córek do ortodonty. Panie w rejestracji pytają, ile dziecko ma lat. A ja: "Proszę poczekać" i zaczynam liczyć. Panie patrzą na mnie ze zgrozą: "Co to za matka, która nie wie, ile dziecko ma lat?!". Więc mówię: "Bardzo przepraszam, ale ja znam datę urodzenia, tylko muszę to przeliczyć, bo mam pięcioro dzieci". I w tym momencie zmieniłam się wielką bohaterką - wspominała po latach Anna Komorowska.

Czym zajmują się dzieci Anny i Bronisława Komorowskich?

Dzieci byłej pary prezydenckiej unikają blasku fleszy i od lat konsekwentnie nie wypowiadają się na swój temat. Wiadomo jednak, że Tadeusz jest prawnikiem, Maria i Zofia pracują w organizacjach pozarządowych, a Elżbieta studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiemy jednak, czym dokładnie zajmuje się Piotr.

