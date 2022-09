Kinga Rusin i jej ukochany poznali się podczas wakacji na Rodos. Zamiłowanie do wyjazdów i chęć poznawania świata to pasje, które błyskawicznie ich do siebie zbliżyły. Odkąd Rusin nie jest już związana z "Dzień dobry TVN", z chęcią podróżuje, i co kilka miesięcy zdaje relację z różnych zakątków globu. W połowie września dziennikarka i Marek Kujawa wybrali się na Mykonos, świętując rocznicę niedaleko miejsca, w którym spotkali się po raz pierwszy.

Kinga Rusin i Marek Kujawa tanecznym krokiem wkroczyli w kolejny rok związku

W połowie września Kinga Rusin poinformowała na Instagramie, że wraz z Markiem Kujawą od dwóch tygodni przebywają w Grecji, przy okazji zdradzając, że również w tym miejscu mają swoją prywatną posiadłość. Chociaż dni spędzają głównie na pracy zdalnej, zakochani mogą cieszyć się pięknymi widokami, a popołudnia wykorzystują na surfowanie.

Podczas pobytu na Mykonos parę zastała także kolejna, 12. już, rocznica związku. Rusin i Kujawa wybrali się do klubu, gdzie przetańczyli całą noc.

Od zachodu do wschodu słońca, w fantastycznym klubie Scorpios na Mykonos. Mój Mareczek jest szalonym tancerzem. To już 12 lat razem w tańcu, życiu i w biznesie - napisała na Instagramie dziennikarka.

Dzisiejszy poranek zaczął się nam w południe. Ale lubimy tak celebrować nasze rocznice - dodała.

Z powyższym zdaniem trudno się nawet nie zgodzić. Rok temu Kinga Rusin i Marek Kujawa rocznicę świętowali w Namibii na szczycie Big Daddy, najwyższej wydmy w Dolinie Sossusvlei. Zakochani odpowiednio się przygotowali i nawet w takiej scenerii wznieśli toast kieliszkami szampana.

12. rocznica zapowiada się nie mniej emocjonująco. Jak informowała dziennikarka, po całonocnym imprezowaniu wstali w południe, a po krótkiej regeneracji ponownie ruszają w miasto.

Życzymy zakochanym szampańskiej zabawy!