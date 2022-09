Śmierć królowej Elżbiety II dotknęła miliony ludzi na całym świecie. Nie tylko tych, którzy znali ją osobiście, ale również wszystkich podziwiających sposób, w jaki przez 70 lat panowała na brytyjskim tronie. Kondolencje i wiadomości płynęły z całego świata, a obojętne na to wydarzenie nie pozostały także polskie gwiazdy. Królową w instagramowych wpisach pożegnali m.in. Katarzyna Zielińska, Mateusz Damięcki, Małgorzata Socha czy Anna Kalczyńska. Małgorzata Foremniak poszła natomiast o krok dalej i z monarchinią postanowiła pożegnać się osobiście.

Małgorzata Foremniak pojechała do Wielkiej Brytanii po śmierci królowej

Wyprawę do Wielkiej Brytanii aktorka zrelacjonowała na Instagramie w piątek 16 września. Małgorzata Foremniak wybrała się pod królewską rezydencję w Windsorze, gdzie królowa Elżbieta II przeprowadziła się z pałacu Buckingham, gdy wybuchła pandemia. Monarchini ostatecznie zdecydowała się pozostać w tym miejscu, skąd na okres letni przenosiła się do Balmoral.

Pod zamkiem w Windsorze zbierają się tłumy poddanych, składających kwiaty, listy i opłakujących zmarłą, co widać również na relacji Foremniak. Sama aktorka także poświęciła chwilę, aby w zamyśleniu oddać hołd zmarłej.

Nie wiadomo jednak, czy Małgorzata Foremniak z Windsoru pojechała także do pałacu Westminsterskiego, gdzie obecnie spoczywa trumna z królową Elżbietą II. Do tego miejsca prowadzi gigantyczna kolejka, a, jak informował "Daily Mail", eksperci przewidują, że ponad połowa zebranych pod pałacem osób, może nie otrzymać możliwości wejścia do środka.

Ciało monarchini pozostanie w sali pałacu Westminsterskiego do poniedziałku 19 września. Tego dnia w opactwie Westminsterskim odbędzie się pogrzeb królowej, a ceremonia ma rozpocząć się o godzinie 8:30 londyńskiego czasu.