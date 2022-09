Gala Polish Businesswoman Awards bezlitośnie pokazała, kto trzyma rękę na pulsie mody, a kto musi się w tym temacie jeszcze wiele nauczyć. Małgorzata Rozenek udowodniła, że w wysportowanej sylwetce czuje się znakomicie, a kreacja jest tylko dopełnieniem jej cudownej formy. Więcej na temat jej kreacji przeczytasz TUTAJ. Niestety, inne gwiazdy wybrały nudne i przewidywalne kreacje. Światełkiem w tunelu okazała się stylówka Katarzyny Glinki. Aktorka ma to coś.

Na czerwonym dywanie pojawiły się znane i lubiane gwiazdy świata show-biznesu. Jedną z nich była Agnieszka Hyży. Prezenterka wybrała na specjalną okazję czarny total look, który składał się z ciekawej, czarnej marynarki związanej stylowo w pasie. Uwagę zwraca całkiem niezły krój, ale i tak całość prezentuje się nudno i brakuje tu jakiegoś twista. Może gdyby gwiazda postawiła na wyrazisty kolor lub bardziej zaszalała z formą, to wyszłoby bardziej interesująco. A tak to mamy stylizację, którą trudno skomentować. Piękna gwiazda w nijakim ubraniu.

Agnieszka Hyży na Polish Businesswoman Awards Fot. AKPA

Katarzyna Glinka starała się okiełznać czerń i wyszło całkiem przyzwoicie. Wybrała sukienkę z głębokim dekoltem, która w połączeniu z klasycznymi szpilkami prezentowała się bardzo dobrze. Plus za świetną fryzurę. Ulizane włosy nie odwracały uwagi od tego, co najważniejsze, czyli ciekawej stylizacji aktorki.

Katarzyna Glinka na Polish Businesswoman Awards Fot. AKPA

Kolei Idzie Nowakowskiej beż nie do końca przypasował. Dziennikarka miała wyglądać młodzieżowo i nowocześnie, a wyszło smutno i bez polotu. Co prawda widać, że ma fenomenalną sylwetkę, a krój tego zestawu - topu i szerokich spodni pozostawia wiele do życzenia. Projektantka, która stworzyła ten look, powinna się zastanowić nad swoim powołaniem.

Ida Nowakowska na Polish Businesswoman Awards Fot. AKPA

A wy, co myślicie o stylizacjach gwiazd? Któraś przypadła wam do gustu?