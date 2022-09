W Pałacu Westminsterskim została wystawiona trumna królowej Elżbiety II, gdzie pozostanie do poniedziałkowego pogrzebu. Przy spoczywającej monarchini czuwają strażnicy i rodzina. W piątek wieczorem ostatni raz dołączył do najbliższych wyraźnie wzruszony król Karol III, co uwiecznili fotoreporterzy.

Rodzina czuwa przy trumnie z królową Elżbietą II

Król Karol III oraz jego rodzeństwo urządzili drugie i ostatnie czuwanie przed poniedziałkowym pogrzebem. Czworo dzieci królowej przy trumnie stało w piątek przez 10 minut. Nowy władca Wielkiej Brytanii był bardzo przejęty i pogrążony w myślach.

Król Karol III Agencja Gazeta

W przeciwieństwie do pierwszego czuwania król i jego brat byli ubrani w mundury. Zaskakiwać może to, że pozwolono, by taki strój przywdział Andrzej, który został przecież pozbawiony wszystkich tytułów szlacheckich. Okazuje się, że dzisiaj zostało udzielone mu specjalne pozwolenie, które nie będzie jednak obowiązywać w poniedziałek na pogrzebie. Podobnie jak książę Harry będzie ubrany w garnitur.

Książę Andrzej Agencja Gazeta

W sobotę przy trumnie królowej będą jej wnuki. Książę Harry również otrzyma specjalną dyspensę na noszenie wojskowych barw podczas uroczystości. Dołączy on do księcia Williama, Zary Tindal, Petera Philipsema, księżniczek Beatrice i Eugenii, oraz Lady Louise Windsor i Jamesa Severnema. Czuwanie rodziny zmarłych monarchów Zjednoczonego Królestwa to tradycja sięgająca czasów Jerzego V, który zmarł w 1936 roku i był dziadkiem królowej Elżbiety II.

