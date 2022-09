Książę Edward, najmłodszy syn królowej Elżbiety i księcia Filipa, ponad tydzień po śmierci monarchini w końcu przemówił i wydał oświadczenie. Razem z ukochaną Sophią Wessex uczestniczyli w procesji przeniesienia trumny z ciałem królowej Elżbiety z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego. Na uroczystość zabrali również swoje dzieci, lady Louis i młodszego syna wicehrabię Severn. 14-latek dawno nie pokazywał się publicznie.

Najmłodszy wnuk królowej Elżbiety oddał jej hołd. Ta wygląda wicehrabia Severn

James Alexander Philip Theo, wicehrabia Severn, jest synem księcia Edwarda i Sophie Wessex. Jego starsza siostra, 18-letnia lady Louise, przez brytyjską prasę została okrzyknięta ukochaną wnuczką księcia Filipa. Książę Edward w oświadczeniu zdradził, że dwójka jego dzieci była bardzo zżyta z królową i to za jej sprawą, dzieci po części przejęły pasje monarchini.

Sophie Wessex i książę Edward starali się zapewnić swoim dzieciom względnie normalne dzieciństwo, w związku z tym rzadko widuje się je publicznie. James ma dopiero 14 lat i mówi się, że jest najmniej medialnym wnukiem monarchini. W przeciwieństwie do starszej siostry rzadko kiedy pokazuje się publicznie. Towarzyszył jej, gdy procesja z trumną brytyjskiej królowej Elżbiety przybywała do Westminster Hall. Można zauważyć, że jak na swój wiek jest wysoki i prawie dorównuje wzrostem lady Louise. James jest 15. w kolejce do objęcia tronu.

Najmłodszy wnuk królowej Elżbiety oddał jej hołd. Ta wygląda wicehrabia Severn Fot. Agencja Wyborcza.pl

