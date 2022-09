Media zwykle nie poświęcają zbyt wiele uwagi hrabinie Sophie Wessex. Żona księcia Edwarda dostała teraz jednak szczególne zadanie, które może odmienić relacje w rodzinie królewskiej. Okazuje się, że ma załagodzić napięcia powstałe pomiędzy księciem Harrym oraz Meghan Markle a resztą dworu.

Hrabina Sophie Wessex ma pogodzić rodzinę królewską

Niedawno Meghan Markle pojawiła się u boku księcia Harry'ego przed bramami zamku Windsor. Parze towarzyszyli książę William oraz jego żona. Zwaśnieni bracia wspólnie oddali hołd królowej, co spodobało się Brytyjczykom. Teraz proces godzenia się w rodzinie królewskiej ma postępować. Według znawczyni brytyjskiej monarchii, Camilli Tominey, poproszono Sophie Wessex, by doprowadziła do rozejmu pomiędzy Meghan Markle a resztą dworu. W poniedziałek trumna z królową zostanie przeniesiona do Westminster Abbey na nabożeństwo pogrzebowe. Amerykanka na miejsce ma dostać się samochodem, w którym towarzyszyć jej będzie właśnie żona księcia Edwarda.

Na Sophie Wessex spadło zadanie łagodzenia napięć pomiędzy Sussexami a resztą rodziny. Ma ona zapewnić Meghan Markle, że jest ważną częścią wszystkich ceremonii w tym tygodniu - powiedziała ekspertka.

Tominey dodała, że Sophie Wessex doskonale rozumie rozterki żony księcia Harry'ego.

Podobnie jak Meghan miała zawodowe życie przed dołączeniem do rodziny królewskiej. Wie także, jak to jest być oczernianą przez prasę. Rozumie, przez co przechodzi Harry i Meghan.

O żonie księcia Edwarda swego czasu mówiono, że jest ulubienicą królowej Elżbiety II.

