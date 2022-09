Serial "Doktor Quinn" przed laty cieszył się ogromną popularnością. Pierwsza emisja miała miejsce 30 lat temu. Wielu widzów od razu wciągnęło się w losy Jane Seymour. Jednakże duża część kobiet na bieżąco śledziła nowe odcinki serialu, nie ze względu na główną bohaterkę, lecz przystojnego Byrona Sully. Joe Lando, wcielający się w tę postać, stał się obiektem zauroczeń wśród wielu fanek na całym świecie. Aktor ma teraz 60 lat. Czy od czasu kultowego serialu bardzo się zmienił?

"Doktor Quinn". Jak zmienił się Joe Lando?

Po wielkim sukcesie serialu Joe Lando wcielił się w wiele ról. Jednak żadna z nich nie przyniosła mu tyle sławy, co serialowy Sully. Choć sam Joe Lando nie jest aktywny w mediach społecznościowych, to bardzo chętnie pozuje do zdjęć, które później umieszczają w sieci jego znajomi. Jane Seymour, serialowa Doktor Quinn, często publikuje w sieci relacje ze spotkań z dawnym serialowym kolegą. Jane bardzo aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych, gdzie wstawia także wiele własnych fotografii, na których zachwyca swoich fanów, nie tylko kobiecością, ale przede wszystkim naturalnością.

"Doktor Quinn" Joe Lando i Jane Seymour dalej mają kontakt

Po wspólnych zdjęciach Joe i Jane, opublikowanych na Instagramie aktorki, widać, że oboje dalej utrzymują ze sobą kontakt i świetnie się bawią w swoim towarzystwie. Joe Lando i Jane Seymour poznali się w trakcie zdjęć na planie serialu "Doktor Quinn" i łączyło ich zdecydowanie coś więcej niż zwykła znajomość. Mimo że ich bliska relacja nie przetrwała długo, to Joe i Jane cały czas pozostają dobrymi przyjaciółmi.

Po rysach twarzy serialowego Sully zdecydowanie widać upływ czasu, jednak mężczyzna wciąż pozostaje niezłym przystojniakiem.

