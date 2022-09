Trumna z królową Elżbietą II została wystawiona na widok publiczny w Pałacu Westminsterskim. Brytyjczycy i ludzie z całego świata ustawiają się w ośmiokilometrowej kolejce, by oddać hołd monarchini. Wśród tych osób jest David Beckham.

REKLAMA

Gest Markle przed trumną Elżbiety II. Takiego hołdu nie złożyła nawet księżna Kate

David Beckham czeka, by oddać hołd królowej

Niejaka Birkby, która stała w kolejce z matką, zdradziła w mediach społecznościowych, że ludzie oszaleli na widok byłego piłkarza.

Kolejka jest teraz pełna ludzi, którzy próbują sfotografować Davida Beckhama, zapominając o tym, by iść dalej. To kompletne szaleństwo. Trochę mi go żal, ale bardzo dobrze to znosi. Ja prawie zapomniałam, że stoimy w kolejce już od 12 godzin.

Beckham, dołączając do kolejki, miał zachować się bardzo serdecznie. Przyniósł pączki, które rozdał otaczającym go ludziom. W piątek o 11:35 sytuacja jednak bardzo się zaogniła, gdy zostało ogłoszone, że wstęp do Pałacu Westminsterskiego zostaje wstrzymany. Brytyjski poseł Neil Coyle był oburzony tą decyzją, co wyraził w rozmowie z dziennikarzami.

Proszę o dodatkowe środki, aby zapewnić wszystkim należny szacunek. Ministrowie muszą podjąć działania, aby zapewnić, że wszyscy, którzy tu specjalnie przyjechali oraz moja lokalna społeczność, nie spotkają się z poważnymi zakłóceniami.

Według portalu Daily Mail z trudnościami muszą sobie radzić wszyscy, którzy stoją w kolejce. David Beckham miał ustawić się w niej w piątek o drugiej w nocy, a o 12:30 wciąż w niej stał. Nieco więcej szczęścia miała prezenterka telewizyjna Susanna Reid, która na możliwość oddania hołdu królowej czekała "zaledwie" siedem godzin.

Król Karol III miał mało czasu na pożegnanie z matką. "Zrobiło się cicho"