Paul Whybrew był wiernym i oddanym pracownikiem Elżbiety II. To on był najdłużej pracującym sługą królowej. Monarchini obdarzyła go zaufaniem. Najlepiej świadczy o tym fakt, że to właśnie Whybrew był jednym z trzech męskich członków personelu domowego zaproszonych do procesji za trumną królowej z Pałacu Buckingham do Westminster Hall.

Elżbieta II darzyła go zaufaniem. "Wysoki Paul" był jej oparciem i powiernikiem sekretów

Lata nieprzerwanej służby Paula Whybrew'a dowiodły jego lojalności wobec korony. Trudno go zresztą było pominąć ze względu na wzrost. W kręgach pałacowych przylgnął do niego przydomek "Wysoki Paul". Sługa królowej był u jej boku podczas wszystkich domowych kryzysów, rodzinnych burz i kłótni między personelem i dworzanami. Zaskarbił tym sobie wdzięczność i sympatię Elżbiety II. Nigdy nie uciekł z posterunku i nie zawiódł jej zaufania.

Za długoletnią posługę Paul Whybrew został odznaczony Królewskim Orderem Wiktoriańskim, a także złotym i srebrnym medalem. Królowa pokryła także koszty remontu komfortowego mieszkania swojego pracownika. Gdy w 2006 roku 80-letnia monarchini postanowiła spędzać więcej czasu na zamku Windsor, poprosiła także Whybrew o przeprowadzkę.

Królowa kazała mu udekorować dom według własnego gustu i wysłać jej rachunek. Powiedziała, że chce, żeby było mu wygodnie - powiedziała "Daily Mail" osoba związana z dworem królewskim.

Paul wystąpił także u boku Jej Królewskiej Mości podczas słynnego filmu z Jamesem Bondem, który był częścią ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

Daniel Craig, królowa Elżbieta II, Paul Whybrew Fot. YouTube/EurosportPolska

Można powiedzieć, że Paul Whybrew całe swoje życie poświęcił posłudze królowej. Nigdy się nie ożenił, pozostał kawalerem. A, jak zauważają brytyjskie media, teraz wierny sługa Elżbiety II towarzyszy jej w ostatniej drodze.

