Dorota Szelągowska jest jedną z największych gwiazd TVN, dlatego nie może zabraknąć jej na balu organizowanym przez stację. W tym roku odbędzie się 17 września i pojawi się na nim śmietanka towarzyska z show-biznesu. To pierwsze takie wielkie przyjęcie po ogłoszeniu wiadomości o odejściu dyrektora programowego Edwarda Miszczaka. Wszyscy goście szykują się już na imprezę, a Dorota Szelągowska pochwaliła się, w czym wystąpi - chyba że w ostatniej chwili zmieni zdanie.

Dorota Szelągowska szykuje się na bal TVN. Pokazała zdjęcie w kreacji

Dorota Szelągowska dodała na InstaStories zdjęcie, dzięki któremu dowiadujemy się, na jaką sukienkę zwróciła uwagę. Projektantka wnętrz wybrała projekt Macieja Zienia. Jest to długa biała kreacja z głębokim dekoltem i rozcięciem na nodze.

Ostatnie przymiarki przed balem - napisała Szelągowska.

To, co zwraca także uwagę, to wygląd gwiazdy TVN. Prawdopodobnie odwiedziła fryzjera, który zrobił jej prostą grzywkę. Wiele wskazuje też na to, że zapozowała bez makijażu, a to wszystko w połączeniu z padającym światłem w salonie sprawiło, że nieco nie przypomina siebie.

Dorota Szelągowska w ostatnim czasie przeszła sporą metamorfozę. Schudła kilka kilogramów dzięki diecie i pomocy trenera personalnego. Efekty już widać, a pod każdym ze zdjęć, na których prezentuje nową sylwetkę, posypują się komplementy. W rozmowie z naszym reporterem, Cezarym Wiśniewskim, opowiedziała o drodze do wymarzonej sylwetki:

Ćwiczę siedem dni w tygodniu i trzy razy z trenerem. (Mięśnie nie mają kiedy odpocząć - dopowiedział reporter). Nie mają, ale jakoś to przynosi efekty i jest fajnie i uzależniłabym się chyba. To dużo lepsze uzależnienie - wyznała.

Szelągowska dodała też, że "chyba pierwszy raz się za to wzięła, nie dlatego, żeby coś zmienić, tylko dlatego, żeby o siebie zadbać".