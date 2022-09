Sara Boruc jak szara myszka na ściance Gucci. Przyszła w bluzie i jeansach

Sara Boruc zyskała większą sławę w rodzimym show-biznesie już kilka lat temu, a to za sprawą jej głośnego związku z bramkarzem - Arturem Borucem. To niewątpliwie jedna z tych żon piłkarzy, która wzbudza bardzo skrajne emocje. Celebrytka ma słabość do drogich marek, czym lubi pochwalić się na Instagramie. Nierzadko jej nietuzinkowe stylizacje są szeroko komentowane przez internautów. Pasję do mody Sara Boruc postanowiła przekuć w biznes i założyła własną markę The Mannei, która szybko zaczęła odnosić zagraniczne sukcesy. W projektach Sary Boruc zdążyła pokazać się już m.in. Hailey Bieber czy Megan Fox. Celebrytka, mimo że sama posiada własny brand, równie chętnie pojawia się na pokazach innych marek. Tak było i tym razem.

W czwartek w Warszawie odbył się pokaz marki Gucci. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Joanna Horodyńska, Dawid Woliński, Malwina Wendzikowska czy właśnie Sara Boruc. Gwiazdy tego wieczoru pozowały na bogatej, pełnej kwiatów ściance z logiem słynnej włoskiej marki. Wieczór z pewnością należał do eleganckich, jednak nie można tego stwierdzić po stylizacji Sary Boruc.

Celebrytka tego wieczoru zaprezentowała się w bardzo luźnej stylizacji, a nawet domowej. Na ściance pozowała w szerokich jasnych jeansach z przetarciami na kolanach, do których dobrała jasną bluzę z szerokimi rękawami. W porównaniu do innych gwiazd wypadła dość blado. Zobaczcie i oceńcie zresztą sami, zaglądając do naszej galerii na górze artykułu.