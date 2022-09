Były u boku królowej przez 60 lat. Kim są damy dworu? "Każdy ulega ich wdziękom"

Dama dworu to kobieta należąca do grupy przebywającej blisko cesarzowej, królowej, księżnej. Do jej obowiązków należy towarzyszenie władczyni w codziennym życiu i wykonywanie poleceń. W tym trudnym czasie żałoby po odejściu królowej Elżbiety II - podobnie jak reszta rodziny królewskiej - odstawiają swoją żałobę na bok, aby zająć się kwestiami dotyczącymi uroczystości pogrzebowej. Kim były powierniczki brytyjskiej władczyni? Niektóre z nich pozostały u jej boku ponad 60 lat.

Kim są damy dworu Elżbiety II? Znają jej wszystkie sekrety

Do dam dworu królowej Elżbiety II należały Susan Hussey, Mary Morrison, Lady Elizabeth Leeming, Susan Rhodes oraz Annabel Whitehead. Panie mogliśmy wypatrzeć, kiedy trumna monarchini została wystawiona w Pałacu Westminsterskim. Niezwykle szykowne, ubrane na czarno, niektóre z nich polegające na kulach lub parasolkach, ale absolutnie zdeterminowane, aby wytrwać przy królowej do samego końca.

Damy dworu królowej Elżbiety II na drugim planie fotografii fot. Oli Scarff / AP / Agencja Gazeta

Jakie były ich obowiązki za życia królowej? Zajmowały się organizacją kalendarza władczyni, aranżowaniem prywatnych uroczystości, świąt, a nawet kupowaniem prezentów. Musiały być również doskonale wyczulone na wszelkie nastroje monarchini, gdyż do ich zadań należało m.in. ratowanie jej z nudnych konwersacji na przyjęciach. Do poleceń dam dworu należało wypatrywanie małych gestów królowej, które wskazywały na jej samopoczucie. Jeśli królowa przekręciła ślubną obrączkę na palcu, oznaczało to, że rozmowa, która prowadzi jest nieinteresująca i chce zostać "uratowana".

Każdy ulega wdziękom dam dworu. Są zabawne, całkowicie bajeczne, a jednocześnie budzące szacunek i wiedzące absolutnie wszystko o dworskich sekretach - zdradza źródło Daily Mail.

Według tradycji, niektóre z dam dworu miały towarzyszyć królowej w jej codziennych rytuałach, takich jak kąpiele czy ubieranie. W czasach dynastii Tudorów musiały również zabawiać władczynie poprzez muzykę i taniec. Na dworze królowej Elżbiety II były jednak zwolnione z tych obowiązków.

Jaka czeka przyszłość damy dworu królowej Elżbiety II? Mówi się, że co najmniej dwie z nich odejdą na emeryturę. Kolejne dwie zaś mają przez najbliższe tygodnie pomagać królowej małżonce Camilli.