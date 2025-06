Lata temu królowa Elżbieta II zostawiła list. Nikt nie może go przeczytać aż do 2085 roku

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku. Mimo że od tego smutnego wydarzenia minęło już kilka lat, a na tronie zasiada król Karol III, to poddani oraz fani monarchii z całego świata wciąż wspominają jej rządy. Niewiele osób wie, że królowa ma jeszcze coś do powiedzenia. Za życia przygotowała szczególną niespodziankę dla mieszkańców Australii.

Królowa Elżbieta II zostawiła list. Jego treść zostanie ujawniona za kilkadziesiąt lat

Królowa Elżbieta II bardzo często odwiedzała Australię, która należy do królestw Wspólnoty Narodów. Jako pierwsza władczyni Wielkiej Brytanii pojawiła się na tym kontynencie, a stało się to w 1954 roku, gdy miała 27 lat. Podczas jednego z wypadów w 1986 roku zostawiła odręcznie napisany list. Dokument trafił wtedy do kapsuły czasu. Jak podaje portal news.com.au, burmistrz Sydney otrzymał zalecenie, zapisane na kopercie:

W wybranym przez pana/panią dniu w roku 2085, proszę otworzyć tę kopertę i przekazać mieszkańcom Sydney moje przesłanie do nich - brzmi.

Według doniesień nikt nie zna treści, nawet najbliżsi współpracownicy monarchini nie wiedzą, co napisała. Na razie dokument znajduje się w szklanej gablocie w zamkniętej części budynku Queen Victoria Building w Sydney.