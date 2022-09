W drugiej połowie lat 90-tych Spice Girls były najpopularniejszym girlsbandem na świecie i prawdziwym symbolem Wielkiej Brytanii. Spicetki podbijały listy przebojów i sporo koncertowały. Odbywały także spotkania "na szczycie". Niewątpliwie do takich należało także to z ówczesnym następcą tronu, a obecnym królem Karolem III. Niestety zachowanie wokalistek podczas spotkania z księciem wywołało sporo kontrowersji. Protokół został złamany.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

Król Karol stracił cierpliwość. Camilla musiała interweniować

Karol III spotkał się ze Spice Girls i wybuchł skandal. Geri miała uszczypnąć go w pośladek

Media przypomniały właśnie tamto spotkanie, a do sieci trafiło nagranie z momentu spotkania Karola III ze Spice Girls. Najstarszy syn Elżbiety II wyraźnie się zawstydził i został postawiony w bardzo niezręcznej sytuacji.

Karol III spotkał się ze Spice Girls w 1997 roku podczas gali charytatywnej zorganizowanej przez The Prince's Trust. Podczas przywitania doszło do kilku niezręczności. Członkinie słynnej grupy nie zrezygnowały ze swoich kusych i odważnych strojów. Doszło też do pocałunku w policzek, na który zdobyła się Mel B. Spicetka zażartowała nawet, że zostawiła Karolowi ślad po szmince. Jej zachowanie powtórzyła także Geri Halliwell, która także dała przyszłemu królowi soczystego buziaka. Podczas pozowania do zdjęć miała go także uszczypnąć w pośladek, co zostało odebrane jako prawdziwy skandal.

Spice Girls, król Karol III Fot. John Giles

Zdecydowanie królewski protokół został wówczas złamany, ale żadnych konsekwencji nie wyciągnięto. Po latach Geri Halliwell będzie zapewniać w wywiadach, że to nie było uszczypnięcie, a zaledwie "niewinne klepnięcie". Niewątpliwie Karol III był wyraźnie zawstydzony i zażenowany całą sytuacją.

Victoria Beckham po latach odśpiewała kultowy utwór Spice Girls. Fani zachwyceni