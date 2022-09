Doda szuka obecnie nowego partnera w reality show "Doda. 12 kroków do miłości". Na antenie Polsatu mogliśmy zobaczyć już kilka randek popularnej wokalistki, ale jak na razie żaden z kandydatów nie przypadł jej zbytnio od gustu. Okazało się jednak, że artystka miała na oku jednego mężczyznę, z którym chciała się umówić za pośrednictwem TikToka. Coś jednak poszło nie tak, ponieważ ostatecznie go zablokowała. Teraz influencer zabrał głos. Zaapelował też do obserwatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak to wytniesz, to ci utnę jaja". Doda o facetach, żonie Kurskiego i prostytutkach

Doda wygrała z Polską! Poszło o Biblię i dinozaury

Influencer chce iść na randkę z Dodą: Lepszy z braku laku byłbym ja

Influencer o pseudonimie Viralowy Tata zamieścił na TikToku filmik, w którym odniósł się do reality show Dody. Na początek postanowił skrytykować uczestników programu.

Jeśli ktoś z was zna Dodę, proszę, załatwcie mi z nią randkę. Co tam się odpie***la. Siedzi z nią w basenie jakiś facet, wielki jak szafa trzydrzwiowa, ani to się nie odezwie, ani me, ani be, ani kukuryku. Chłopie: zadaj jakieś pytanie, czy lubi sport, śpiewa z playbacku, czy chce mieć dzieci - powiedział Viralowy Tata na TikToku.

Tiktoker kontynuował krytykę kandydatów na partnera Dody, jednocześnie podkreślając swoją kandydaturę i gotowość.

Drugi zaprosił ją na randkę do lasu. Siedzi to taki śnięty niedźwiedź, coś tam gada o poligamii... Olśniło go. Powiedział: chodź pójdziemy coś podpalić. Piroman. Doda. Dorotka. To już lepszy z braku laku byłbym ja - podkreślił Viralowy Tata.

Mężczyzna wyjawił także, że miał już się umówić na randkę z Dodą, ponieważ sama napisała do niego w marcu. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Najprawdopodobniej przez żenujące teksty, którymi rzucał w kierunku piosenkarki.

Mieliśmy się umówić, ale ja też mam mordę niewyparzoną od ucha do ucha i coś tam jej napisałem, nie chciałem jej urazić, że fajnie się z nią gada, że ona jest do gadania, do śmiania i do bzyk***a - przyznał influencer.

Viralowy Tata Fot. TikTok/viralowytata screen

Viralowy Tata nie traci jednak zapału i wciąż ma nadzieję na randkę z wokalistką. Nie zraża go nawet fakt, że Doda zablokowała go na Instagramie. Zaapelował do fanów, żeby pokazali jej wideo zamieszczone w sieci. Zwrócił się także bezpośrednio do piosenkarki.

Nie ma się co obrażać, polecimy sobie do Alicante, kawkę wypijemy, owoce morza zjemy i się Dorotka pośmiejemy. Nie obrażaj się. Ja jestem na tak. A ty? - dodał Viralowy Tata.

Dobrze, że się nie poddaje, a może to już trąci desperacją?

Doda Fot. KAPiF

"Doda. 12 kroków do miłości". Widzowie oburzeni drugim odcinkiem. "Żonaty facet?"