Mija tydzień od śmierci Elżbiety II. Była najdłużej panującą monarchinią w całej historii Wielkiej Brytanii. Na tronie zasiadała od 70 lat. W dniu jej śmierci rozpoczęła się operacja "London Bridge", czyli szczegółowy plan działań przewidzianych do realizacji po odejściu królowej. Jak się okazuje, w ostatnim czasie Elżbieta II poczyniła pewne zmiany związane z ceremonią pogrzebową. Wiemy, czego sobie zażyczyła.

REKLAMA

Zobacz wideo "Król Karol, śmierć i pogrzeb Elżbiety II, a potem długo nic". Weekendowy przegląd prasy prosto z Londynu

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Wiadomo, kto nie dostał zaproszenia

Elżbieta II zażyczyła sobie występu jej dudziarza podczas nabożeństwa

Pałac Buckingham poinformował, że królowa pozostawiła osobiste wytyczne dotyczące tego, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Życzeniem Elżbiety II było, żeby podczas nabożeństwa w Windsorze wystąpił jej dudziarz. Oczekuje się także, że kolejność nabożeństwa będzie odzwierciedlać wybory królowej.

Zajrzyj do galerii na górze strony. Tam więcej zdjęć brytyjskiej rodziny królewskiej.

Pogrzeb zaplanowany na 19 września jest zapowiadany na jedno z największych wydarzeń w Wielkiej Brytanii od czasu zakończenia II wojny światowej. Swoją obecność potwierdzili już prezydent USA Joe Biden i prezydent Francji Emmanuel Macron. Uroczystość rozpocznie kondukt pogrzebowy, podczas którego trumna z królową zostanie przewieziona z Westminster Hall do pobliskiego opactwa. Następnym krokiem będzie procesja do Wellington Arch, a później do Windsoru. Tam, w kaplicy świętego Jerzego, odbędzie się nabożeństwo poprowadzone przez dziekana Windsoru. Królowa spocznie w królewskim skarbcu, tuż obok swojego męża, księcia Filipa. Korona z trumny królowej zostanie natomiast zaniesiona do Tower of London.

Królowa Elżbieta przeczuwała, że może nie wrócić z Balmoral