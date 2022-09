To bardzo intensywny czas dla króla Karola III. Od śmierci królowej grafik jej najstarszego syna jest wypełniony obowiązkami. Nic więc dziwnego, że potrzebował chwili oddechu. Brytyjskie media donoszą, że król zaszył się w posiadłości Highgrove, w której kiedyś mieszkał z księżną Dianą. Co ciekawe, nie towarzyszy mu królowa małżonka Camilla.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

Zmiany w Pałacu Buckingham. Król Karol III zwolni stu pracowników? "Ludzie są wstrząśnięci"

Karol III ma dzień wolny. Wyjechał do okazałej posiadłości Highgrove

Karol III dostał dzień wolny i postanowił zaznać trochę spokoju, a także uporządkować niektóre sprawy przed pogrzebem Elżbiety II, który odbędzie się w poniedziałek, 19 września. Nowy król wyjechał do posiadłości Highgrove w Gloucestershire, którą kupił w 1980 roku. To właśnie w tym domu monarcha spędzał czas z księżną Dianą. Była to oficjalna rezydencja ówczesnego księcia i księżnej Walii. Nieruchomość otaczają lasy i ziemie uprawne. Obecnie do Karola należy około 1900 akrów ziemi.

Wiadomo, że królowi w Highgrove nie towarzyszy jego małżonka Camilla. W czwartek nie weźmie on też udziału w żadnych wydarzeniach publicznych. Dzień wolny dla Karola został zaplanowany w szczegółowo rozpisanym planie operacji "London Bridge", czyli planie działań przewidzianych do realizacji po śmierci królowej Elżbiety II.

król Karol III Fot. Peter Nicholls/WPA Pool/Shutterstock

W wieku 73 lat Karol III jest najstarszym monarchą w historii, obejmującym tron Wielkiej Brytanii. W momencie, gdy został on królem, jego najstarszy syn William oficjalnie został następcą tronu. Otrzymał także tytuł nowego księcia Walii, a jego żona Kate została księżną Walii.

Książę William otrzymał nowy tytuł. To budzi kontrowersje wśród Walijczyków