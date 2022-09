Książę William wraz z żoną i innymi członkami rodziny królewskiej 14 września wzięli udział w procesji, w czasie której przenoszono trumnę z ciałem królowej Elżbiety II z Pałacu Buckingham, do Pałacu Westminsterskiego. Monarchini będzie spoczywać tam przez kolejne cztery dni, do czasu pogrzebu, który zaplanowano na 19 września. W czasie rozmów z poddanymi księżna Katewyznała, że zaraz się rozpłacze. Książę William również zamienił kilka zdań z żałobnikami. Wyjaśnił, że żegnanie monarchini przywołało bolesne wspomnienia z przeszłości.

Książę William zwierzył się poddanemu. Strata królowej przypomina mu o pogrzebie matki

Książę William i księżna Kate poświęcili prawie godzinę, by porozmawiać z żałobnikami zgromadzonymi przed Sandringham. Jak donosi "Daily Mail", starszy syn króla Karola III w rozmowie z pewną kobietą powiedział, że procesja w Pałacu Westminsterskiego była dla niego "bardzo trudna" i "przywołała pewne wspomnienia" sprzed 25 lat. Wówczas nastoletni książę u boku brata i ojca szedł za trumną matki, księżnej Diany. Po chwili wzruszony miał powiedzieć do poddanej: "Nie płacz, bo i mnie doprowadzisz do łez".

Król Karol III nie zaprosił księcia Harry'ego i Meghan Markle na ważną uroczystość

Słyszano również, jak książę w rozmowie z żałobnikami dodał, że królowa Elżbieta była "babcią dla wszystkich". Niewątpliwie dzień pogrzebu monarchini będzie pełen zadumy i smutku.