Każda gwiazda wie, że wyjście na ściankę może być dla niej świetną okazją do pokazania własnego stylu i wyczucia trendów. Niestety, jak to w życiu bywa, nie wszystkim udaje się obronić stylizację, kiedy aparaty fotoreporterów pójdą w ruch. Kto w tym tygodniu pokazał klasę na czerwonym dywanie, a komu należy się "karny jeżyk" za brak modowego wyczucia? Tego dowiecie się z mojego modowego przeglądu tygodnia.

Joanna Opozda jest bez dwóch zdań jedną z piękniejszych polskich aktorek. Mimo wyjątkowej urody, od czasu do czasu zdarza jej się zaliczyć wpadkę na czerwonym dywanie. Tak było tym razem. Na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawiła się w kobiecym garniturze w czarno-białą pepitkę. Brzmi dobrze, ale niestety efekt był mizerny. Wszystko przez kusy krój zestawu, który wyglądał jak pożyczony z szafy młodszej siostry. Mała, infantylna torebka też nie pomogła uratować tego looku. Wierzę jednak, że w przyszłym tygodniu będzie wyglądać lepiej, bo już nieraz pokazała, że potrafi nosić stylowo garnitury.

Joanna Opozda AKPA

Małgorzata Kożuchowska

Intryguje mnie to, jak Małgorzata Kożuchowska przez lata niezmiennie potrafi zaskakiwać dobrym stylem i świetną znajomością trendów. Dla mnie to ikona stylu - zawsze perfekcyjnie ubrana. Nic dziwnego, że gdy pojawiła się na premierze filmu "Zołza", w którym to zagrała główną rolę, od razu rozkochała w sobie światła fleszy. Jej granatowy garnitur w białe kropki od Magdy Butrym, za który trzeba zapłacić 12 900 złotych, zdał egzamin. Nie bez znaczenia jest także fakt, że projektantka, szyjąc ten modowy zestaw, udoskonaliła go piękną aplikacją w formie wielkiego kwiatu. To roślinny motyw dodał tutaj awangardowego sznytu i klasy. Do tego srebrne szpilki Gucci na koturnach i mamy niby klasyczny, a jednak elektryzujący, modowy zestaw z twistem. Brawo.

Małgorzata Kożuchowska Fot. Kapif

Karolina Pisarek

Modelka potrafi się ubrać. Z racji zawodu ma dostęp do najświeższych trendów i sklepowych nowości. Tym razem zdecydowała się na jesienny look z parasolką. Całość prezentuje się naprawdę ciekawie i pomysłowowo. Zacznijmy od marynarki w oversizowym stylu, którą "opracowała" na charakterystyczny dla siebie sposób. Spięła ją paskiem w talii i dodała do tego modowe gadżety: czapkę i mokasyny Gucci w złote gwiazdki. Jesienne rajstopy zapewniły jej dodatkową ochronę przed zimnem i świetnie uzupełniły całość. To jest dobry, jesienny look.

A wy, co myślicie o stylizacjach gwiazd? Kto waszym zdaniem wyglądał najlepiej?