Szymon Majewski mógł dołączyć do ekipy TVP. Z propozycją współpracy kilka lat temu przyszedł do niego sam Jacek Kurski, który wówczas dopiero rozkręcał się w roli prezesa TVP. Majewski odmówił. Teraz zdradza szczegóły.

REKLAMA

Jacek Kurski stracił fotel prezesa TVP. Lista jego wpadek jest długa

Zobacz wideo Tego nie da się 'odzobaczyć', czyli wpadki telewizyjne, które zapamiętamy na długo

Szymon Majewski o pracy w TVP

Szymon Majewski dał się poznać szerszej publiczności jako prowadzący talk-show "Wieczór z Alicją" na antenie TVP. Później stał się jeszcze bardziej popularny, a to za sprawą takich formatów TVN-u, jak "Mamy cię!", a także "Szymon Majewski Show". Później komik prowadził jeszcze kilka programów, ale żaden nie cieszył się już taką popularnością. Okazuje się, że kilka lat temu mógł dostać fuchę w TVP. I to nie byle jaką, bo w godzinach największej oglądalności. W rozmowie z portalem Jastrząb Post przyznał jednak, że odmówił Jackowi Kurskiemu.

Ja otrzymuję co pewien czas jakieś propozycje. Parę lat temu dzwonił do mnie Kurski, ale to nigdy w życiu. TVP to nie mój adres już od dawna i nigdy nie będzie - wyznał.

Dziennikarz dodał, że obawiał się, że jego program mógłby zostać upolityczniony.

To było w prime-timie, jakieś talk-showy czy coś. Ale dopiero co zaczęli być stamtąd ludzie wyrzucani, nawet pogodynki nie pasowały do prognozy pogody, która powinna być bardziej w prawą stronę. Ja myślę sobie, że jestem już ciężki w obsłudze. Zresztą to wie każdy, nawet pan Edward. Ja muszę mieć coś swojego.

Komik został zapytany również o to, czy mógłby pracować w TVP, gdyby z propozycją współpracy odezwał się już nowy prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Prezenter nie zrezygnował z ironii i odpowiedział, nawiązując do absurdalnego występu Macademian Girl w "Sprawie dla reportera". To tam celebrytka wyjęła egzotyczny bęben i zagrała na nim dla rodziców dziewczynki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Musi długo potem jeszcze nastąpić wietrzenie i okadzanie. Może Macademian Girl okadzi jakimiś swoimi bębenkami, co najmniej dwa lata, ale to na pewno po zmianie ekipy - dodał sarkastycznie.

Przypomnijmy, że aktualnie Szymon Majewski prowadzi w Radiu Zet audycję "Nie mam pytań", gdzie rozmawia z polskimi gwiazdami.