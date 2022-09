Afera po wynikach "America's Got Talent" i wyniku Sary James. Polacy wściekli

Sara James miała ogromną szansę na główną nagrodę w finale "America's Got Talent". W castingach zachwyciła samego Simona Cowella, który wcisnął złoty przycisk (automatyczne przejście do półfinału), następnie wykonała słynną piosenkę Eltona Johna "Rocketman", czym rozkochała w sobie jurorów i publiczność. Wielu wróżyło jej wygraną. W finale 14-latka zaśpiewała najgorętszy utwór ostatnich miesięcy - "Running Up That Hill" Kate Bush. Niestety ostatecznie nie dostała się do finałowej piątki. W sieci zawrzało, internauci nie zgadzają się z wynikiem widzów.

Internauci krytykują werdykt finału amerykańskiego "Mam Talent"

Sara James zaśpiewała w finale "America's Got Talent" w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Otrzymała owacje na stojąco, a w mediach społecznościowych wielu widzów obstawiało, że to właśnie ona pojawi się na podium. Na wyniki trzeba było czekać dobę. Już wiemy, że młoda Polka nie wygrała show. Po ogłoszeniu wyników fani produkcji byli bardzo rozczarowani. Na Twitterze pojawiło się wiele komentarzy krytykujących decyzję głosujących. Internauci są zgodni, że powinna przejść do najlepszej trójki lub wygrać.

Jak to możliwe, że ona tego nie wygrała, albo chociaż nie dostała się do najlepszej trójki - zastanawia się jeden z zagranicznych fanów.

Sara jako jedyna ze wszystkich finalistów miała w mniej niż 24 h milion wyświetleń pod występem, co oznacza, że jej występ się najbardziej podobał i był najbardziej klikany. I wy mi w tym momencie mówicie, że Sara nie dostała się nawet do top 5, żałosne.

Sara powinna wygrać. Nie jestem zadowolony z wyników.

Pełen występ Sary James obejrzycie poniżej.

Ma 14 lat i sukcesy na koncie. Sara James rozpycha się łokciami w show-biznesie

