Sara James wystąpiła w finale 17. edycji programu "America's Got Talent". Młodziutka wokalistka z Polski nie wygrała show, ale i tak może czuć się zwyciężczynią. Zaszła naprawdę daleko, a jej występy były fenomenalne. Nie powstydziłby się ich niejeden dojrzały muzyk. Na scenie amerykańskiej odsłony "Mam talent!" 14-lataka wystąpiła z zespołem Black Eyed Peas. Tylko zobaczcie, jak jej poszło.

REKLAMA

Przypadkiem stali się bohaterami memów. Jak dziś wyglądają?

Zobacz wideo Cleo podpadła fanom "The Voice Kids". "Podejmuję decyzje sercem"

Sara James w "America's Got Talent" wystąpiła z Black Eyed Peas

Sara James w finale amerykańskiego show pojawiła się na scenie w towarzystwie zespołu Black Eyed Peas, by wykonać z muzykami ich hit z 2003 roku - "Let's Get It Started". Okazuje się, że 14-latka doskonale poradziła sobie z żywiołowym numerem i... porwała nie tylko widownię, ale też jurorów. Widać było, że na scenie czuje się jak ryba w wodzie, a hit sprzed niemal dwóch dekad przypadł jej do gustu.

Więcej zdjęć Sary James w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Na to, że Sara James wspaniale sobie poradziła z tym utworem, wskazują komentarze fanów. Nagranie z jej występem znalazło się na oficjalnym kanale na YouTube "America's Got Talent".

Na pewno ma obiecującą przyszłość jako piosenkarka. Niesamowicie prezentuje się na scenie, jak dojrzała artystka. I ma anielski głos. Zasługuje na kontrakt płytowy!

Mam nadzieję, że ten program i tak pozwoli jej zrobić karierę i świat o niej usłyszy. Czekamy na więcej.

Sara. Jesteś świetna. Dałaś znakomite show. Gratulacje!

To było niesamowite. "Let's Get It Started" to świetny kawałek, a Sara śpiewająca go z Black Eyed Peas jest fenomenalna!

Nagranie z występu zamieścili również muzycy na instagramowym koncie zespołu Black Eyed Peas. Tam dominowały podobne komentarze.

My też jesteśmy pod wrażeniem. A jak wam podobał się wstęp Sary James?