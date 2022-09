W nocy z 13 na 14 września Sara James w finale "America's Got Talent" zaśpiewała "Running Up That Hill" Kate Bush w zupełnie nowej aranżacji. Jurorzy oraz publiczność byli zachwyceni występem. Sara otrzymała owacje na stojąco, a w mediach społecznościowych wielu widzów obstawiało, że to właśnie ona pojawi się na podium. Z 14 na 15 września poznaliśmy wyniki głosowania amerykańskich widzów. Wyłoniono pięciu uczestników, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału. Na tej liście zabrakło niestety Sary James. Co ona na to? Zabrała głos na Instagramie.

Sara James nie dostała się do ścisłej piątki w "America's Got Talent". Komentuje sprawę

Zwycięzcami 17. edycji programu "America's Got Talent" zostały bejruckie tancerki Mayyas, które zaprezentowały umiejętności taneczne w rytmie orientalnej muzyki. Sara w czwartek rano wrzuciła z nimi zdjęcia na Instagram i pogratulowała wygranej. Ma klasę!

Dziękuję! Cudownie jest spełniać marzenia mając wokół siebie tylu wspaniałych ludzi. Dziękuję wam za wszystko! Wielkie gratulacje dla Mayyas. Dziewczyny, jesteście niesamowite! Gratuluję wszystkim pozostałym finalistom - byliście wspaniali! - napisała James na Instagramie.

Fani w komentarzach nie zawiedli:

Jestem z ciebie dumna. Cała Polska i Ameryka są dumne.

Dla nas wygrałaś!

Gratulacje! To ogromny sukces dojść tak daleko!

Libańska grupa Mayyas wygrała czek na milion dolarów i możliwość zatańczenia w Las Vegas. Występy ich i Sary James znajdziecie poniżej.

