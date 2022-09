"Hotel Paradise" to obecnie jeden z najpopularniejszych programów typu reality w Polsce. Obecnie na antenie TVN7 możemy oglądać jego szóstą edycję. Zmagania uczestników show do tej pory komentował tajemniczy Pan Lektor. Wszyscy znamy jego głos, ale do tej pory nie wiedzieliśmy, jak wygląda. To się właśnie zmieniło. Mężczyzna udzielił wywiadu z Klaudią El Dursi i zdecydował się pokazać twarz.

Pan Lektor pokazał twarz. Zdradził też, jakie korzyści płyną z popularności jego głosu

Głos lektora w "Hotelu Paradise" spełnia bardzo istotną rolę. Nie tylko komentuje poczynania uczestników, ale także pozwala sobie na zabawne, czasem uszczypliwe i ironiczne komentarze. W wywiadzie "Duety Playera - Wywiad z Rajskim Duetem" Klaudia El Dursi ujawniła wygląd Pana Lektora.

Czuję się jak w tym śnie, w którym budzisz się w klasie pełnej ludzi i jesteś nago - powiedział Pan Lektor tuż po tym jak Klaudia El Dursi zdjęła maseczkę z jego twarzy.

Pan Lektor, Klaudia El Dursi

Pan Lektor zdradził także, że popularność jego głosu czasami wiąże się z jakimiś korzyściami. Przywołał przykład telefonu z działu windykacji.

Zdarzyło mi się, że pani w banku z działu windykacji zadzwoniła do mnie, że raty nie zapłaciłem. Jak już poinformowała mnie o wszystkich nieprzyjemnych konsekwencjach, to powiedziała, że skądś kojarzy mój głos i okazało się, że te konsekwencje są mniej nieprzyjemne - powiedział Pan Lektor.

Musimy przyznać, że głos to nie jedyny atut Pana Lektora. Okazało się, że to prawdziwy przystojniak.

Pan Lektor

