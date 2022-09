Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej brali dziś udział w procesji za trumną Elżbiety II, która była przenoszona z Pałacu Buckingham do Westminster Hall. Tam ciało królowej pozostanie aż do poniedziałkowego pogrzebu. Podczas mijania wojennego pomnika Cenotaph na Whitehall król Karol III, księżniczka Anna i książę William zasalutowali. Tego gestu nie mogli wykonać książę Harry i książę Andrzej. Wybrali jednak inny sposób, żeby oddać cześć zmarłej monarchini.

Książę Harry i książę Andrzej nie mogli salutować podczas procesji za trumną Elżbiety II. Zamiast tego pochylili głowy

Ograniczenia, które spotykają księcia Harry'ego i księcia Andrzeja to efekt tego, że nie są już oni członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Książę Yorku został zmuszony do wycofania się z życia publicznego w 2019 roku, po tym gdy wybuchł skandal z miliarderem-pedofilem Jeffrey'em Epsteinem, który przyjaźnił się z księciem. Książę został oskarżony przez Virginię Giuffre o zmuszanie jej do czynności seksualnych, gdy miała 17 lat. Sprawa zakończyła się ugodą pozasądową podpisaną w lutym 2022 roku. Z kolei książę Harry w styczniu 2020 roku poinformował opinię publiczną, że rezygnuje z pełnienia funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Razem z żoną, Meghan Markle, zdecydował się też na wyjazd za granicę.

Podczas dzisiejszych uroczystości książę Harry i jego wuj po prostu pochylili głowy przed narodowym pomnikiem wojennym. Ten sam gest powtórzyli, gdy trumna Elżbiety II przybyła do Pałacu Westminsterskiego.

