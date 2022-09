Po śmierci królowej Elżbiety II nowym władcą został król Karol III, a jego najstarszy syn i następca tronu książę William dzielnie wspiera ojca w nowej roli. Brytyjska prasa zwróciła uwagę na rozbieżność postaw Williama i Harry'ego. Jeszcze przed śmiercią królowej drugi z nich miał okazję naprawić rodzinne relacje, kiedy król Karol III zaprosił księcia i Meghan Markle do Balmoral. Para odrzuciła wtedy zaproszenie i bardzo zawiodła monarchę.

Książę William złożył ojcu ważną obietnicę. Będzie go chronić i nigdy nie zawiedzie go tak, jak książę Harry

W życiu księcia Williama nadszedł nie tylko czas żałoby, ale także wielu zmian i nowych obowiązków. Wraz ze śmiercią Elżbiety II i wstąpieniem na tron Karola III, otrzymał tytuł księcia Walii. Najstarszy syn księżnej Diany nie tylko świetnie radzi sobie z obowiązkami, ale także bardzo mocno wspiera ojca w nowych obowiązkach. W brytyjskiej prasie pojawiają się artykuły wychwalające postawę księcia Williama i potępiające zachowanie księcia Harry'ego, który kilka dni przed śmiercią królowej Elżbiety II bardzo zawiódł ojca.

Na początku września książę William i Meghan Markle przybyli do Wielkiej Brytanii. Ich wizyta związana była m.in. z przemówieniem na temat równości płci, które Meghan wygłosiła w Manchesterze. Według magazynu "Daily Mail" para dostała zaproszenie do Balmoral od króla Karola III, ale je odrzucili. Król Karol nie tylko chciał wyjść z inicjatywą, ale także dać młodym szansę na spotkanie z królową Elżbietą II.

Ojciec Harry'ego pomyślał, że para doceni też możliwość zobaczenia królowej - czytamy w magazynie "Woman’s Day".

Ich wizyta byłaby dobrą okazją do zażegnania rodzinnego sporu, ale małżonkowie zdecydowali inaczej. Para zatrzymała się wtedy w domku w Windsorze. Tym samym książę Harry nie tylko ogromnie zawiódł ojca, ale stracił też możliwość spotkania się z babcią po raz ostatni. To właśnie wtedy William zobowiązał się do chronienia ojca, który bardzo mocno przeżył odrzucenie młodszego syna.

William jest zdeterminowany, żeby chronić i pocieszać ojca, który ma złamane serce - donosi "Woman's Day".

Książę William zobowiązał się do wspierania króla Karola III. Mężczyzna obiecał, że będzie go chronić i nigdy nie zawiedzie go tak, jak zrobił to książę Harry.

