Katarzyna Zielińska szczerze o depresji i życiu po stracie mamy. 'Jestem gotowa'

Katarzyna Zielińska jeszcze niedawno przechodziła bardzo trudny czas w życiu prywatnym. Aktorka ciężko zniosła zakażenie koronawirusem i zmagała się z pocovidową depresją. W lipcu zeszłego roku straciła też niespodziewanie mamę i bardzo długo nie mogła pogodzić się z jej śmiercią. Wygląda na to, że aktorka wreszcie poradziła sobie z problemami i jest gotowa na nowe wyzwania.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Zielińska o Julii Wieniawie: "To jest już inne pokolenie"

Katarzyna Zielińska mieszka stylowo. Jest zieleń, ale ta lampa... fenomenalna!

Katarzyna Zielińska szczerze o depresji i życiu po stracie ukochanej mamy

Katarzyna Zielińska udzieliła ostatnio wywiadu Magdzie Mołek, w trakcie którego się rozpłakała i wyznała, że nie jest tak silną osobą, jak postrzegają ją ludzie. Aktorka otwarcie przyznała, że nie ze wszystkim daje sobie radę. Dodała też, że borykała się ostatnio z wieloma problemami, o których nie mówiła publicznie. W rozmowie z tygodnikiem "Życie na gorąco" aktorka powiedziała, że bywa tak zaabsorbowana problemami wszystkich dookoła, że często siebie stawia na ostatnim miejscu. To właśnie takie zaniedbanie doprowadziło do poważnego załamania psychicznego.

Od zawsze przejmuję się całym światem, a zapominam o sobie - wyznała.

Więcej zdjęć Katarzyny Zielińskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

W jednym z ostatnich wywiadów Katarzyna Zielińska przyznała, że po trudnym czasie depresji i żałoby po śmierci mamy wreszcie na nowo układa sobie życie. Dzięki wsparciu bliskich i męża aktorka odzyskała wiarę w swoje możliwości i jest gotowa stawić czoło wszelkim przeszkodom.

Jestem gotowa na nowe wyzwania. Już się ich nie boję, bo odzyskałam wiarę w siebie i mogę wszystko! - dodała w wywiadzie dla tygodnika "Życie na gorąco".

Wygląda na to, że Katarzyna Zielińska przeszła bardzo długą drogę pracy nad psychiką i nastawieniem do świata. Teraz przemyśleniami chętnie dzieli się na Instagramie, aby pomóc innym zagubionym kobietom w walce o siebie.

To nasze życie, nasz świat. Nasze prawo do spokoju i szczęścia. Na naszych zasadach. Wiem, to nie jest łatwe, ale warto o to zawalczyć. Nie musimy żyć na sto, dwieście procent, żeby być idealne. Każda z nas, mama, ciocia, kochanka, żona, dziewczyna jest istotą doskonałą. Bez względu na to, czy właśnie mamy doła i ledwo łapiemy powietrze, czy właśnie bujamy w obłokach i śpiewamy, idąc ulicą ze szczęścia, które nas ogarnia - napisała.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Katarzyna Zielińska w... dredach! Nie, to nie żart. "Jak ci pasują!"

Zobacz też: Te gwiazdy nikły w oczach. Przeszły długą drogę, żeby zejść z wagi i pochwalić się nową sylwetką. Rekordzista schudł 90 kg