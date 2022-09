W środę, 14 września, w godzinach popołudniowych trumna z ciałem królowej Elżbiety II została wyniesiona z Pałacu Buckingham, by trafić do Pałacu Westminsterskiego. Tam wystawiono ją na widok publiczny (będzie tam stała przez cztery dni). W tym czasie poddani będą mieli okazję, by złożyć hołd monarchini, nim odbędą się uroczystości pogrzebowe. W procesji uczestniczyli też oczywiście król Karol III oraz książęta William i Harry.

REKLAMA

Gwiazdy żegnają królową Elżbietę II. Dla niektórych to był prawdziwy cios

Zobacz wideo Odejście z rodziny królewskiej zmieniło życie księcia Harry'ego i Mehgan Markle. Zobacz, co się wówczas wydarzyło

Książęta William i Harry odprowadzają trumnę z ciałem królowej, idąc obok siebie

Jak czytamy w serwisie dailymail.co.uk, wspólne przeżywanie żałoby zbliżyło ojca i synów, którzy w tym podniosłym momencie dali poddanym "pokaz jedności". Bracia kroczyli razem, podążając w pochodzie tuż za królem. Milcząca procesja z udziałem tej trójki skojarzyła się brytyjskim dziennikarzom ze scenami sprzed 25 lat, gdy (wówczas jeszcze) książę Karol i jego dorastający synowie towarzyszyli księżnej Dianie w ostatniej drodze.

Rodzina królewska w Westminster Hall Screen BBC

Gdy kondukt dotarł do Westminster Hall, rozpoczęło się tam nabożeństwo w intencji królowej odprawiane przez arcybiskupa Cantenbury, Justina Welby'ego. Uroczystość zainicjowało odśpiewanie Psalmu 139. przez chór. Uwadze mediów nie umknął fakt, że podczas liturgii bracia William i Harry stali obok siebie. Książętom towarzyszyły małżonki, księżna Kate i Meghan Markle.

Zdjęcia z procesji znajdziesz w galerii w górnej części artykułu

Była to już kolejna okazja w ostatnim czasie do publicznego spotkania całej czwórki. Wcześniej obie pary małżeńskie spotkały się z tłumem Brytyjczyków i turystów przed zamkiem w Windsorze, gdzie dziękowały za wsparcie i rozmawiały z przybyłymi.

Diana łamała królewski protokół. W tych sytuacjach nic dla niej nie znaczył

Otwarcie przejścia obok trumny królowej Elżbiety II dla chcących ją pożegnać poddanych zaplanowano na 17:00 czasu lokalnego.

Zdjęcia z procesji znajdziesz w galerii w górnej części artykułu.