Jessica Szohr karierę zaczęła bardzo wcześnie, bo już jako sześciolatka zajmowała się modelingiem. W wieku 17 lat wraz z matką przeprowadziła się do Los Angeles, aby próbować sił w aktorstwie. Dość szybko zaczęła dostawać epizodyczne role w serialach, ale przełom nastąpił w 2007 roku, gdy 22-letnia wówczas Szohr otrzymała angaż do jednej z ról w "Ploktarze". Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że produkcja doczeka się aż sześciu sezonów i stanie się międzynarodowym hitem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jenna Ortega jako Wednesday Addams

Sprawdziliśmy, co słychać u aktorów kultowej "Niani"

Tak zmieniła się Jessica Szohr od czasu "Plotkary"

Serialowa Vanessa początkowo miała być jedną z drugoplanowych postaci, jednak w "Plotkarze" zaczęła pojawiać się częściej na prośbę fanów, którzy zapałali do niej ogromną sympatią. Szohr nie została jednak w produkcji do samego końca. Z serialem pożegnała się po czwartym sezonie, a powody jej odejścia nie są do końca jasne. W rozmowie z "Today" tłumaczyła, że po czterech latach grania tej samej osoby czuła potrzebę zmiany i chciała skupić się na pracy nad filmami. Z "Plotkarą" Jessica Szohr pożegnała się jednak w tym samym momencie, w którym zakończył się jej kilkuletni związek z kolegą z planu Edem Westwickiem.

W kolejnych latach pojawiła się na wielkim ekranie m.in. w produkcjach "Pirania 3D", "Gry małżeńskie" czy "Stażyści", a także w serialach "Uwikłany", trzecim sezonie "Twin Peaks" czy "Orville". Choć filmografia aktorki jest dość bogata, po żadnej z późniejszych ról nie było już o niej tak głośno, jak po premierze "Plotkary". Jessica Szohr postanowiła jednak wykorzystać fakt, że serial okazał się popkulturowym fenomenem i w styczniu 2022 roku uruchomiła podcast "XOXO with Jessica Szohr", w którym wraz z zaproszonymi gośćmi opowiada o ciekawostkach i zakulisowych smaczkach związanych z produkcją.

Jessica Szohr EastNews

Jacek Kurski stracił fotel prezesa TVP. Lista jego wpadek jest długa

Prywatnie Szohr związana jest z hokeistą Bradem Richardsonem, z którym zaręczyła się w maju tego roku. W styczniu 2021 na świat przyszła córka pary.