Anna Przybylska odeszła osiem lat temu, pozostawiając pogrążoną w żałobie rodzinę. Niedawno Jarosław Bieniuk ujawnił, że zakończono zdjęcia do filmu dokumentalnego opowiadającego o życiu aktorki. Premierę zaplanowano na 7 października, jednak zanim fani będą mogli obejrzeć wzruszającą historię, w Gdyni odsłonięto mural przedstawiający aktorkę z dziećmi. To już kolejny malunek poświęcony Przybylskiej. Pierwszy z nich nie przypadł do gustu fanom. Tym razem obyło się bez konsternacji.

Odsłonięto mural poświęcony Annie Przybylskiej. Nie zabrakło rodziny Bieniuków

14 września miało miejsce oficjalne odsłonięcie kolejnego już muralu przedstawiającego Annę Przybylską. Mural znajduje się na ścianie budynku IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, przy ulicy Orłowskiej 57. Kiedy aktorka uczęszczała do tej placówki, szkoła miała siedzibę przy ulicy Żeromskiego.

Mural przedstawia uśmiechniętą aktorkę tulącą do siebie dzieci. Podczas oficjalnego odsłonięcia nie mogło zbraknąć najbliższej rodziny aktorki i jej przyjaciół. Oliwia Bieniuk przyszła ubrana cała na czarno, a towarzyszył jej ojciec, Jarosław Bieniuk.

Oliwia na Instagramie podzieliła się oficjalnym zwiastunem filmu dokumentalnego opowiadającego o jej matce. Nie ukrywała, że było to dla niej trudne doświadczenie, ale zapowiedziała, że historia wzrusza do łez.

Witam was wszystkich, jak widzicie mamy oficjalny zwiastun filmu "Ania". Dodam tylko, że cała przygoda związana z filmem jest dla mnie trudna i smutna, ale cieszę się, że mogę znowu zobaczyć mamę, jak się śmieje. PS. Przygotujcie chusteczki - napisała Oliwia.

