Meghan Markle w związku z nagłą śmiercią królowej Elżbiety II miała okazję po raz pierwszy od dawna uczestniczyć w wystąpieniu publicznym z innymi członkami rodziny królewskiej. "Wielka czwórka", jak nazwano księcia Harry'ego z Markle i księcia Williama z księżną Kate poświęciła chwilę, by porozmawiać z tłumem żałobników znajdującym się przed zamkiem w Windsorze. Tego dnia Markle miała na sobie dopasowaną do ciała, czarną sukienkę. Pojawiły się doniesienia, że nie potrafiła unieść powagi sytuacji i pod kreacją ukryła "urządzenie nagrywające". Prawda jest zgoła inna.

Meghan Markle ukryła mikrofon pod sukienką? Fani są wstrząśnięci

Podobno to książę William wystosował specjalne zaproszenie do brata i jego żony, by dołączyli do niego i księżnej Kate podczas spotkania z poddanymi oddającymi hołd monarchini pod pałacem Windsor. Meghan Markle wyglądała na zestresowaną. Wykonywała nerwowe ruchy i starała się unikać kontaktu wzrokowego z księciem Williamem i jego żoną.

Jak donosi "Daily Mirror", część fanów rodziny królewskiej zarzuciła Markle, że ta miała wykazać się nietaktem i ukryć pod kreacją mikrofon. Wszystko przez widoczne zagięcie na jej kreacji. Na wysokości talii można było bowiem zauważyć coś o kwadratowym kształcie. Według niektórych nagrane materiały Markle miałaby później wykorzystać do swoich projektów.

Teoria ta okazała się - a jakże - wyssana z palca. Komentarza udzieliła osoba z otoczenia Meghan, która podkreśliła, że doniesienia są niedorzeczne i mają na celu zdyskredytowanie żony księcia Harry'ego.

To jest szalone i faktycznie szkodliwe dla niej. Oczywiście nie miała na sobie mikrofonu - podkreśliła osoba z otoczenia Markle w rozmowie z "Page Six".

Część internautów zaczęła bronić aktorki, wyjaśniając, że mogła założyć pasek od wewnętrznej strony kreacji, bo na wysokości talii odciskała się klamra. Pojawiły się również głosy, że to tylko marszczenie na sukience.