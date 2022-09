Zendaya słynie z dobrego gustu i świetnego wyczucia trendów. Tym razem nie mogło być inaczej. Aktorka na przyjęciu HBO pojawiła się w ognistej, czerwonej sukni do ziemi. Uwagę zwracał spory dekolt oraz świetny krój kreacji. Wyglądała w niej nieziemsko, a idealnym makijażem doskonale dopełniła całość looku. Nie pozostajemy nam nic innego, jak tylko się uczyć od nowej ikony stylu.

Zobacz wideo Zendaya zaliczyła spektakularny upadek. Sama się z siebie śmieje

Zendaya w kreacji Valentino podbija czerwony dywan. Wyglądała jak bogini

Aktorka wie, jak wzbudzić zachwytów krytyków mody. Wystarczy wybrać idealnie skrojoną kreację. Efekt? Spektakularny. Zendaya podczas imprezę HBO Emmy's Party wystąpiła na ściance w czerwonej, dopasowanej sukni. Jej krój idealnie podkreślił fenomenalną sylwetkę aktorki. Mimo tego, że suknia miała ogromny dekolt, to dzięki zastosowaniu długich rękawów udało się zachować wszelkie proporcje całości.

Zendaya Agencja Gazeta

Jeżeli chodzi o dodatki, to była bardzo oszczędna pod tym względem. Zendaya wybrała jedynie duży pierścionek oraz diamentowe kolczyki. Na szczęście zrezygnowała z kopertówki, która mogłaby zburzyć perfekcyjną całość. Postawiła na gładko zaczesany kok, który był modowym dopełnieniem całości. Świetnie, że nie przesadziła z makijażem i wybrała naturalny wizaż. Delikatnie podkreślone oczy i długie rzęsy, a do tego szminka w kolorze nude były absolutnym strzałem w dziesiątkę. To nie pierwszy raz kiedy zachwyciła stylizacją na ważnej gali. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Co myślicie o stylizacji aktorki? Zdała modowy egzamin?