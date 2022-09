Joanna Opozda po rozstaniu z Antonim Królikowskim przez kilka miesięcy nie wypowiadała się na jego temat. Potem wyniknęła afera między byłymi partnerami i nawzajem obrzucali się oskarżeniami. Chodziło m.in. o alimenty i czas spędzany przez Antka z małym Vincentem. Aktualna partnerka Królikowskiego miała mu doradzić, aby ten zastraszył żonę prawnikami. Obiecała, że ją zniszczy. Kiedy Joanna przeczytała tę wiadomość, była w dziewiątym miesiącu ciąży i natychmiast zgłosiła sprawę na policję. Teraz, choć konflikt nieco przycichł, najwyraźniej byli partnerzy wciąż nie pałają do siebie sympatią. Spójrzcie tylko na najnowsze nagranie Opozdy na Instagramie.

Joanna Opozda z sugestywnym InstaStories

Joanna Opozda w lipcu opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym jest ucharakteryzowana do roli Brigitte Bardot. Okazało się, że film w którym wciela się w jedna z największych gwiazd francuskiego kina, dostał pierwszą nominację do Konkursu Głównego w Gdyni. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że jest bardzo dumna z tego angażu i wiele dla niej znaczy. Marzy nawet o tym, żeby się z Brigitte spotkać. We wtorek podzieliła się na InstaStories krótkim fragmentem z dokumentu "Brigitte Bardot - Historia gwiazdy" z 1996 roku. Legendarna aktorka sama w nim wystąpiła i opowiadała o swoim życiu. Opoździe najwyraźniej bardzo spodobał się fragment o wierności Bardot. Słyszymy na nim:

Nigdy nikomu nie uwiodłam męża, nigdy nie odebrałam kobiecie męża. Nigdy - mówi Bardot we fragmencie udostępnionym przez Opozdę.

Trudno nie połączyć go z sytuacją aktorki, która rozstała się z Królikowskim w ciąży, a on zaledwie kilka tygodni później był widziany z nową partnerką.

