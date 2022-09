Długoletni związek Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przeszedł już do historii. Byli małżonkowie ze względu na dzieci nie zamierzali toczyć sporów podczas rozprawy rozwodowej, która odbyła się w systemie online. Razem pojawili się na rozpoczęciu roku szkolnego pociech. Podczas gdy Katarzyna rzuciła się w wir pracy i zawodowych obowiązków, Hakiel poznał tajemniczą kobietę i już nie ukrywa, że jest szczęśliwy.

Marcin Hakiel ma poważne plany wobec nowej partnerki. Wygadał się jego znajomy

Plotek już w połowie lipca informował, że Marcin Hakiel jest w nowym związku. Jak zdradził nam informator, tancerz partnerkę poznał przez internet, a między nimi zaiskrzyło. Do tej pory Marcin nie zdecydował się na to, by ją pokazać, nie zdradził również jej imienia. Okazało się jednak, że oboje są rodzicami, a ich pociechy polubiły się.

Jak twierdzi "Super Express" nowa wybranka tancerza ma na imię Dominika i mieszka w okolicach Wrocławia. Hakiel poznał nie tylko jej dzieci, ale i najbliższą rodzinę. Wygląda na to, że między tą dwójką robi się coraz poważniej. Plany tancerza postanowił wyjawić jeden z jego znajomych w rozmowie z tabloidem.

Coraz częściej rozmawiają o zamieszkaniu we wspólnym domu. Marcin już szuka miejsca na budowę nowego domu, ale też bierze pod uwagę kupno gotowej nieruchomości. Chce mieć co najmniej trzy pokoje tylko dla dzieci i nie mówi "nie" w sprawie powiększenia rodziny - ujawnił znajomy Hakiela.

Mamy nadzieję, że Marcin Hakiel niedługo oficjalnie pokaże nową ukochaną w mediach społecznościowych.