Sara Egwu James jest młodą, bo 14-nastoletnią wokalistką, która już może się pochwalić ogromnymi osiągnięciami w świecie muzyki. Polka wygrała czwartą edycję programu "The Voice Kids" w 2021 roku. Później reprezentowała Polskę w konkursie eurowizyjnym dla dzieci. Niestety nie powtórzyła sukcesu Viki Gabor, ale była bardzo wysoko oceniana i koniec końców zajęła drugie miejsce. Jednak największe wyzwanie było dopiero przed nią. Kiedy wystąpiła w eliminacjach do amerykańskiego "Mam talent!" to wszyscy, łącznie z jurorami, oniemieli. Natychmiastowo po występie dostała od Simona Cowella złoty przycisk. Jej finałowe wystąpienie z piosenką Kate Bush "Running up the hill" oczarowało widzów. Czy wygra talent show? Sprawdziliśmy występy finałowe jej konkurentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Prokop: Kliment jako juror wniósł do "Mam talent!" dużo świeżości. Jest człowiekiem nieobliczalnym

Diana łamała królewski protokół. W tych sytuacjach nic dla niej nie znaczył

Brzuchomówczyni i śpiewak przypominający Elvisa Presleya. To z nimi będzie musiała się zmierzyć Sara James w finale

Drake Milligan jest jednym z finalistów 17. edycji "America's Got Talent". Może stanowić dla Sary James poważną konkurencją, ponieważ także śpiewa i dodatkowo gra na gitarze. Wykonuje utwory w stylu ikony rock'n'rolla. Podczas finału zaśpiewał piosenkę "Sounds Like Something I'd Do". Fani pod filmikiem na YouTubie pisali, że kiedy wykonywał utwór w stylu country, to czuli się jak na prawdziwym koncercie wielkiej gwiazdy:

To nie było "AGT". Czułam się jakbym była na koncercie Drake'a Milligana!

Nie tylko on oczarował fanów talent show niezwykłym występem. Mocnym faworytem tej edycji amerykańskiego "Mam talent!" jest także iluzjonista - Yu Hojin. Magik z Seulu w Korei Południowej już kiedyś wystąpił w "America's Got Talent" z grupą innych magików. Jednak dopiero po latach, kiedy pojawił się solo, to oczarował jurorów i publiczność. Jego pokazy wzbudzają spore emocje i sprawiają, że nawet najwięksi sceptycy zaczynają wierzyć w magię.

Jedną z największych rywalek jest niewątpliwie Celia Munoz, czyli hiszpańska brzuchomówczyni. Występ, w którym pokazuje, jak śpiewa operowo, nie otwierając przy tym choć na chwilę ust, wzbudził spory podziw wśród fanów jej talentu:

Nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałam. Ona jest z innego świata - napisała poruszona internautka.

21-letni Avery Dixon to saksofonista z Atlanty, który zaprezentował jurorom i publiczności talent muzyczny. Artysta w czasie finału wykonał własną interpretację kultowej piosenki "Ain't Nobody".

Oprócz niego na finałowej scenie "American's Got Talent" wystąpiły także... Heidi Klum i Sofia Vergara. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji Metaphysic. Twórcy pokazali na scenie, jak hiperrealistyczne obrazy i niewiarygodne wystąpienia mogą wzbudzać spore emocje. Czy tak będzie wyglądać nasza przyszłość?

Nie zabrakło też bejruckich tancerek Mayyas, które zaprezentowały umiejętności taneczne w rytm orientalnej muzyki. Ich wystąpienie cieszyło się sporym aplauzem ze strony widowni. Czy pokonają Sarę James? Tego dowiemy się w najbliższym czasie.

W amerykańskim "Mam talent!" nie mogło zabraknąć także komika. Mike E. Winfield wie, jak rozbawić wszystkich. Jego żarty są w stanie rozśmieszyć nawet największego ponuraka. Nie bez powodu znalazł się w samym finale talent show.

Muzyka country? Tylko w wykonaniu damskiego trio Chapel Hart. Profesjonalne wokalistki wiedzą, jak zrobić prawdziwe show na scenie. Ich brawurowe wykonanie utworu "American Pride" tylko nas w tym utwierdziło.

Kto by się spodziewał, że na scenie programu rozrywkowego pojawi się także tancerka pole dance. A jednak. Kobieta zaprezentowała poruszający taniec, który chwyta za serce i udowadnia, że tego typu taniec może być sztuką.

Kolejny magik w finale - Nicolas Ribs pokazuje, jak klasyczne techniki iluzjonistyczne można połączyć z nowoczesnymi technologiami. Efekt jest po prostu niesamowity. Zresztą sami sprawdźcie!

Nie ma wątpliwości, że po tych wspaniałych wystąpieniach będzie trudno zdecydować, kto wygra "America's Got Talent" i zdobędzie milion dolarów. My trzymamy kciuki za polską wokalistkę - Sarę James.

Myślicie, że Sara James ma szansę na wygraną?