Widok księcia Harry'ego i księcia Williama obok siebie to rzadkość, jednak w najbliższych dniach, będzie im całkiem sporo. Choć obecnie młodszy syn księżnej Diany i Meghan Markle mieszkają w Stanach Zjednoczonych, we wtorek przybyli do Pałacu Buckingham. W środę wezmą udział w procesji z trumną, w której spoczywa królowa Elżbieta II.

Meghan Markle i książę Harry przybyli do Londynu. Są zdjęcia

Pogrzeb królowej Elżbiety II zaplanowano na poniedziałek 19 września. Zanim jednak do niego dojdzie, każdego dnia odbywają się szczegółowo zaplanowane uroczystości. Najpierw trumna z jej ciałem musiała przebyć niemal 800 km z kilkoma przystankami, aby poddani mogli pożegnać się z nią i oddać jej hołd. Trumna wyruszyła z zamku Balmoral 11 września, a 13 września wystartował samolot, w którym ciało królowej Elżbiety II zostało przetransportowana do Londynu. Z lotniska w stolicy Anglii trumnę przewieziono następnie do Pałacu Buckingham, a potem odprowadzą ją: król Karol III oraz królowa małżonka Camilla, a także książęta William i Harry. Drugi z nich z tej okazji we wtorek przybył do Londynu. Podróżował z Meghan Markle, a w aucie zauważyli go paparazzi. Późnym wieczorem dotarli na miejsce, by powitać trumnę królowej Elżbiety II w Pałacu Buckingham.

Pojawiły się także ujęcia smutnej księżnej Kate i zatroskanego księcia Williama, którzy tego wieczoru także przybyli na miejsce.

