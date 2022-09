Sara James po odśpiewaniu "Running Up That Hill" w nowej, spokojniejszej aranżacji, stanęła przed jurorami. Zanim jednak to się stało, prowadzący Terry Crews przedstawił wokalistkę. Powiedział, że przybyła do Ameryki z odległej Polski i jest wspaniała. Potem pojawiło się krótkie nagranie z James. Przyznała, że nawet jej się nie śniło, że wyląduje wkrótce w Stanach, bo pochodzi z małej, pięciotysięcznej miejscowości.

Sara James w finale "America’s Got Talent". Jurorzy nie kryli zachwytu

Sara James tak mówiła o sobie na nagraniu:

Nigdy nie myślałam, że trafię do finału. Pochodzę z małej wioski w Polsce, gdzie mieszka pięć tys. osób, jest pięć sklepów i dwie stacje benzynowe. Nigdy nie marzyłam, że wyjadę do Ameryki.

Potem James w końcu przystąpiła do rozmów z jury. Wcześniej otrzymała owacje na stojąco od nich i publiczności zgromadzonej w studiu. Występ artystki jako pierwszy skomentował Simon Cowell. Na początku miał dosyć groźnie wyglądającą minę.

Występy twoich poprzedników były bardzo dobre, ale wchodzisz ty, 14-latka z Polski i nagle rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowe, bo po prostu wykorzystujesz swoją szansę - powiedział Simon Cowell.

Jesteś piękną perfekcjonistką, utalentowaną, błyszczącą, młodą 14-latką - stwierdził Howie Mandel.

Klum podkreśliła, że widzi w James wielki potencjał na gwiazdę:

Czuję, że jesteś profesjonalistą, ale masz jednocześnie tę świeżość i już wyglądasz jak super-gwiazda. Czuję, że jesteś jednym z największych odkryć tego sezonu - Heidi Klum.

Vergara zwróciła uwagę na prezencję Polki, która mimo młodego wieku i początków kariery na scenie zupełnie nie wygląda na skrępowaną. Wie, jak rozmawiać z jurorami.

Ja myślę, że to nie tylko twój głos udowadnia, że jesteś wielka. Ty po prostu wyglądasz jak gwiazda - zakończyła Sofia Vergara.

Występ James obejrzycie poniżej:

